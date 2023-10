Un important chantier par phases au boulevard du Château à Ath

"TRBA va procéder pour le compte d’Ipalle à la pose d’un collecteur du 20 au 27 octobre (durant les vacances d’automne) au boulevard du Château, à hauteur de la bibliothèque" annonce la Ville. "Durant le chantier le boulevard du château sera fermé à la circulation entre la rue de l’Industrie et la trémie, et mis en voie sans issue côté rond-point avec la rue Gérard Dubois. La déviation se fera via la trémie, la rue du Grand Pont, le boulevard de Mons, la rue Gérard Dubois ou via les rues de la Station, Léon Trulin, de Pintamont et de l’Industrie."

Ces travaux visent plus particulièrement à installer une station de pompage.

"C’est en fait le début d’un chantier de grande envergure qui va bloquer le boulevard du Château par phases durant plusieurs mois" nous précise l’échevin des Travaux, Florent Van Grootenbrulle (PS).

"Ce chantier consiste en la pose d’une station de pompage d’une part, mais également la pose d’un collecteur dans la voirie afin de reprendre l’ensemble des rejets qui se font encore actuellement dans le canal."

"La durée estimée est d’approximativement quatre mois ( hors intempérie ou aléas de chantier)."

"Nous avons souhaité que le boulevard du Château soit au maximum bloqué par moitié, la rue de l’Industrie étant un exutoire du centre-ville" précise-t-il.

"Après la pose de la station devant la bibliothèque, ils solliciteront donc une autorisation afin de débuter la pose de leur collecteur par le rond-point du pont de Brantignies."

"Une fois la rue de l’Industrie atteinte, ils remettront la zone en état et attaqueront l’autre partie, ce qui nous permettra d’exécuter notre chantier concernant la réfection des accotements devant les maisons du boulevard."