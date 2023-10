Des activités pour "refuser la misère" ce mardi 17 octobre à Ath

Le premier rendez-vous est fixé à 10 h 30 au cinéma L’Écran pour la projection du dernier documentaire "S’appauvrir" d’Yves Dorme. À la suite de la crise sanitaire, une nouvelle vague de pauvreté déferle. De Tournai à Liège, de Bruxelles à Arlon, ce film plonge le spectateur dans la réalité de l’aide sociale, à la rencontre de celles et ceux qui luttent contre la pauvreté. Yves Dorme a ce regard juste sur les "invisibles" et réussit à rendre compte du quotidien de ces personnes qui vivent dans la précarité et du contexte social qui les y a poussées.

Après la projection, est prévu un échange entre les partenaires sociaux présents et le public.

Dès 11h au Château Burbant, l’artiste Erika Vaury emmènera le public à la rencontre de son Cabinet de curiosités. "Des petits tiroirs à ouvrir, comme un coffre rempli de trésors, pour explorer son mini musée du textile." De fil en aiguille, les histoires anciennes éveillent le présent pour dessiner des histoires intimes et collectives.

L’artiste déroule la bobine pour accueillir des récits de vie qui deviennent le fil rouge de l’histoire. L’atelier proposé par l’artiste est créatif et spontané, pas besoin de matériel ni de savoir-faire.

Plusieurs moments sont prévus: à 11 h, 12 h 30, 13 h 30, 14 h 30 & 15 h 30.

De 12h à 14 h, le SAPHA sera aussi présent avec sa "baraque à soupes".

Réservation pour les ateliers au 068 68 19 14