Une patinoire synthétique sur la Grand-Place d'Ath

"C’était une volonté des autorités communales, mais aussi de notre part de nous inscrire dans une démarche plus écologique", précise Timour Malengreaux, à l’initiative du projet. Pour concrétiser leur projet, les organisateurs travailleront avec la société suisse "Glice", spécialisée dans la conception de patinoire synthétique professionnelle. "Nous sommes allés visiter l’entreprise à Bruges avec Ronny Balcaenn, l’échevin de l’Environnement, où nous avons eu l’occasion de tester les infrastructures. Nos essais nous ont convaincus: au niveau des sensations, cette solution se rapproche très fort de la patinoire réfrigérée. La piste est composée de plaques de plexiglas qui ont une très longue durée de vie. Aucune énergie n’est nécessaire pour faire fonctionner la structure: c’est un produit très propre d’un point de vue écologique. "

Une configuration aussi repensée

La configuration du site sera également revue et celle-ci a été validée par les membres de l’association des commerçants via un vote à main levée lors d’une réunion. "Un chapiteau vitré sera installé comme l’an dernier, au niveau de la rue du Moulin. Il donnera sur la patinoire couverte, installée dans l’angle de la Grand-Place, face à la rue aux Gâdes." Les neuf chalets déménagent aussi: ils feront face au chapiteau et à la patinoire, "coupant" la place dans sa largeur. Un mur végétal de sapin habillera le site et une attention particulière sera donnée à la gestion des poubelles. "Cette option a été réfléchie pour satisfaire le plus grand nombre ", ajoute Timour Malengreaux. "Nous avons pris en compte les remarques de la Ville, des commerçants et des membres de l’Horeca. Nous avons aussi tiré les leçons de nos propres expériences et nous espérons que cette version du projet sera la bonne et durera dans le temps. C’est l’objectif que nous poursuivons."

La patinoire sera accessible au public durant un mois, du 8 décembre au 7 janvier 2024. Comme les années précédentes, des animations seront organisées au sein du chapiteau (boum des enfants, soirées raclette, présence d’invités…).