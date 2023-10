IP féminine: une Gazelle va plus vite qu’une Zébrette

Ce grand pas vers l’avant, finalement, les filles du Pays Vert semblent l’avoir effectué sans mal. Car, à la suite de ce revers 3-0, elles se sont admirablement reprises, enchaînant, samedi, une troisième victoire de rang. Vainqueur 3-2 du Standard C puis 0-2 de Mons B, le CS a pris le dessus sur Charleroi B. Un nouveau 2-0 net et sans bavure qui s’est dessiné avec la complicité de Tuline Ulusoy, terriblement efficace devant Delphine Devallée. Une ouverture du score à la 25e, l’attaquante paysverdienne se retournant bien, prenant le dessus sur son opposante et armant des 20 m pour surmonter le dernier rempart carolo. Trop dépendantes dans le jeu de Maël Garin, qui allait malheureusement devoir quitter la pelouse sur la civière, les Zébrettes réagissaient timidement. Elles étaient même prises à froid au retour des vestiaires par… Tuline Ulusoy qui lobait à nouveau Devallée: 2-0 à la 48e.

Sven Leleux: "On reste dans l’apprentissage"

Un doublé pour trois nouveaux points, une troisième victoire et une troisième place au général grâce à un excellent bilan de 9 sur 12 qui peut surprendre ! "On est toujours dans une certaine dynamique, celle de la réussite vécue la saison passée. On surfe encore sur cette vague, notait Sven Leleux, le coach des Athoises. Avec ce doublé de Tuline, tout nous a quelque part réussi. Mais à un moment, il y aura un contrecoup et c’est là que j’attendrai mon groupe. Dans la manière qu’il aura de réagir dans la difficulté ! On reste dans l’apprentissage de ce niveau qui n’a rien à voir avec la P1."

Il n’empêche qu’on a été surpris de la gestion avec laquelle le Pays Vert a maîtrisé un adversaire dont l’équipe A joue au plus haut niveau. " On a livré 30 excellentes premières minutes. On était bon dans le pressing, les transmissions, le jeu et la réflexion. Je savais toutefois que ça n’allait pas tenir comme ça tout le match. Mais on avait réussi ce que l’on voulait: mettre le doute dans les têtes carolos ! L’adversaire a essayé de réagir comme on s’y attendait mais on a fait le gros dos. Le 2-0 tombe au meilleur moment. Il l’a mis K.-O. À partir de là, on a plus été dans la gestion, essayant de jouer juste quelques coups. On a calmé le jeu, baissant le rythme du match, ce qui a semblé fortement ennuyer Charleroi."

Avec une presta individuelle à mettre en évidence: "Tuline ? Elle a vécu le match parfait, marquant deux buts peu de jours après avoir fêté ses 18 ans, et face à son ancien club qui plus est ! Elle est arrivée il y a deux ans. Elle a un gros potentiel. C’est aussi quelqu’un qui a un fameux caractère." On l’a ainsi vue pester à un moment du match vers son banc: "Je lui avais fait remarquer qu’elle avait déjà pris une jaune et qu’elle devait faire attention car le ref l’avait dans le collimateur. Elle m’a alors fait part de sa façon de penser. À l’image du reste du groupe ! Je ne m’ennuie pas, vous savez, aux entraînements", se marrait un Sven Leleux dont l’équipe jouera au RFC Liège B, septième classé, ce prochain samedi.