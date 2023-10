À Ath, le parti centriste avait même intégré une liste hétéroclite établie autour de Marc Duvivier, désavoué par le PS.

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts de la Dendre depuis cinq ans. Feu le cdH a laissé germer un mouvement plus large (?), Les Engagés. Et aujourd’hui, contrairement à la tendance de 2018, le parti centriste paraît vouloir clairement afficher sa (nouvelle) dénomination, ses (nouvelles) couleurs.

Les résultats du récent sondage lui donnent également du courage et suscitent de l’espoir. Des espoirs. Avec l’arrivée aussi de quelques personnalités issues d’horizons différents. En Hainaut occidental, on pense inévitablement à Jean-Luc Crucke qui apparaît comme le nouvel homme fort d’un parti qui affiche ses ambitions.

À Ath, la famille politique "sociale-chrétienne" (il faut bien appeler un chat "un chat") est finalement en terrain instable depuis plusieurs décennies. Plus qu’ailleurs, elle s’est effritée progressivement, et notamment par l’absorption de plusieurs de ses membres par le puissant PS.

Des bases locales (solides)

Souvent associée dans des cartels (comme Forum autrefois, Liste Athoise en 2018), la famille centriste pourrait retrouver une identité propre lors du scrutin communal du 13 octobre 2024 à Ath. Plusieurs éléments le laissent penser, et deux "événements" survenus le même jour cette semaine renforcent cette conviction.

Les Engagés nourrissent des ambitions, en général. Ces objectifs ne sont pas limités à un seul niveau de pouvoir, évidemment. Bien souvent, les résultats puis les négociations sont étroitement liés entre la Région, les Provinces, les Communes.

Et cela passe par l’établissement de bases solides, dans les pouvoirs locaux donc. Cela passe par une visibilité (à l’inverse de l’opération de "dissimulation" de 2018) et par du recrutement.

Dans la 3e ville du HO

Si Les Engagés s’inscrivent dans cette perspective et dans cette dynamique, ils ne peuvent être absents dans la troisième ville du Hainaut occidental. Ce serait difficile à croire. Ce serait même un aveu de faiblesse alors que le président Maxime Prévot redira sans doute son credo ce samedi lors d’une "journée des familles" (et rentrée politique) sur le site de Pairi Daiza.

Il semble donc logique que Les Engagés vont souhaiter s’engager dans une voie propre sur le terrain politique d’Ath, avec une liste bien identifiée (indépendante d’une Liste Athoise donc), et cela quatre mois après le scrutin régional (mais avec une campagne partiellement commune évidemment).

Cette option est d’autant plus pertinente dans l’optique d’une stratégie dépassant le cadre local, avec des projections sur le lendemain des élections (la formation des exécutifs) et des négociations comportant souvent des "global packages".

Concrètement: la présence de certaines personnalités aujourd’hui sur la Liste Athoise ne serait pas seulement un hiatus par rapport aux convictions du mouvement, mais un obstacle majeur pour espérer participer éventuellement à une majorité aux côtés du PS que personne ne voit perdre la main (au contraire sans doute) au soir du 13 octobre 2024.

Le site web du mouvement Les Engagés renseigne aujourd’hui, pour Ath, Philippe Duvivier comme conseiller communal ; Samuel Pierquin, Rosa Foresti, Annabel Deblocq et Damien Winance comme membres de "l’équipe communale".

On imagine que ces personnalités ont notamment une mission: recruter des membres et, surtout, des candidat(e)s afin d’établir la liste des 31 pour le 13 octobre 2024 (ce qui ne sera pas une sinécure).

Deux événements, une même tendance

Deux événements en apparence totalement distincts ont renforcé la crédibilité de ce scénario, le même jour.

Les Engagés ont annoncé la présence de Philippe Duvivier à la première suppléance sur la liste à la Région pour le Hainaut occidental. Mènerait-il campagne sous le logo des Engagés d’un côté, puis sous un autre sigle pour le rendez-vous électoral suivant ? Cela ne doit pas correspondre aux convictions d’un Jean-Luc Crucke sur lequel on compte manifestement pour impulser la dynamique du mouvement en Wallonie picarde.

Ce même lundi, et en tapant violemment sur le clou le lendemain (allusion à un "régime totalitaire"), la cheffe de file de la Liste Athoise semble avoir fermé pour de bon une porte, pour elle et la liste sur laquelle elle figurerait dans un an. Un détail encore: le même soir, Philippe Duvivier interrompait Marc Duvivier (s’étant invité au débat sur la Boucle du Hainaut): "Marc, c’est mon point, tu me laisses parler…"

Dans ce contexte, qui pourrait s’étonner du fait que, d’ici quelques semaines ou quelques mois, certains membres de la Liste Athoise s’engagent dans une voie distincte, en déclarant par exemple vouloir siéger comme "indépendants" ? Personne, à vrai dire.