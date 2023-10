1. Un sentier menacé Dans ses communications, le bourgmestre Bruno Lefebvre (PS) a évoqué le dossier relatif à une demande de suppression (partielle) d’un sentier à Meslin. Nous avons fait état de ce dossier dans ces colonnes. "Vous avez été nombreux à me faire part de vos inquiétudes" indique Bruno Lefebvre. "Nous avons bien perçu l’attachement des habitants pour ce passage qui fait partie de l’âme du village. C’est notamment à ça que sert l’enquête publique qui est d’avertir qu’une démarche est envisagée et de recueillir l’ensemble des avis pour prendre ensuite une décision éclairée."

"Dans la procédure, il est prévu de manière prescriptive de passer par cette étape pour ce type de demande. Une fois la fin de cette enquête et que tous les avis auront été recueillis, la décision sera soumise à l’arbitrage du conseil communal qui tiendra évidemment compte d’éléments importants tels que la sécurité, l’attachement patrimonial ou encore l’utilité pour les habitants du village."

2. La Boucle du Hainaut Philippe Duvivier (Liste Athoise) avait sollicité l’inscription d’un point supplémentaire en lien avec la Boucle du Hainaut, et plus particulièrement ici son pendant en Flandre (Ventilus). "Le Gouvernement flamand avance avec le projet Ventilus et une seule technologie: le courant alternatif, des pylônes et un champ électromagnétique nocif pour la santé et l’environnement" indique M. Duvivier. "En Wallonie, le gouvernement nous dit vouloir aussi étudier le courant continu (100% enterré et sans risque pour la santé)."

"Le problème, c’est que la ligne sera unique" note Philippe Duvivier, redoutant que le choix posé en Flandre oriente définitivement celui de la Boucle du Hainaut. "Il faut donc réagir maintenant à l’enquête publique flamande. Les autorités publiques de Wallonie doivent réagir à l’enquête publique lancée par le gouvernement flamand. Et donc aussi la ville d’Ath."

"Je ne dis pas que vous avez tort" note le bourgmestre, Bruno Lefebvre. Mais il propose préalablement une réflexion et une position (commune) au sein de la "commission des 14" qui regroupe les communes concernées, "afin de voir si on peut avancer de façon groupée". Le point a donc été reporté.

3. La zone de police Diverses réflexions sont formulées, en lien avec un point pour le recrutement d’un inspecteur de police. Trois candidat(e)s se sont désisté(e)s au cours des derniers mois. La Ville ne renonce évidemment pas à recruter un inspecteur pour le service "intervention" de la police. Le chef de zone, le commissaire Frédéric Pettiaux, note qu’un nouveau système de recrutement fait qu’il y a de moins en moins de candidat(e)s dans les académies.

Marc Duvivier (Liste Athoise) (se) pose la question de savoir si la taille de la zone (monocommunale) de police d’Ath ne constitue pas un élément qui peut rebuter des candidat(e)s. "Non" pour le commissaire Pettiaux, sauf pour les zones de Bruxelles. À la fin du siècle dernier, on se rappelle que les décideurs athois ont fait le choix de garder une zone monocommunale, une façon sans doute (aussi) de mieux garder la maîtrise sur la police, par rapport à ses moyens et leur utilisation.

4. Le parking du CEVA Le parking du Centre d’expérimentation et de valorisation agricole (CEVA) va bien être réaménagé, modernisé (avec une enveloppe d’un peu plus un million €). Mais le conseil communal a approuvé quelques "retouches" au projet, suite à des remarques formulées par le pouvoir subsidiant (la Région) et des éléments relevés après l’enquête publique. Outre diverses petites adaptations, on va passer de 118 à 114 places "classiques" de parking.

Marc Duvivier (Liste Athoise) se demande par ailleurs si des activités aujourd’hui organisées sur l’Esplanade ne pourraient pas être délocalisées à terme vers le site du CEVA (à l’avant), afin notamment d’éviter la répétition de nuisances pour les riverains de l’Esplanade. Le bourgmestre Bruno Lefebvre (PS) se dit ouvert à une réflexion générale quant à l’utilisation du site, en y incorporant d’ailleurs le parking ("sous-utilisé") à l’arrière (avec accès piétonnier vers la rue de l’Abbaye).

Pour Marc Duvivier, un "plan d’aménagement du quartier" serait opportun, tout en faisant amende honorable: "il est dommage que la majorité précédente n’y ait pas songé, mais il n’est jamais trop tard pour bien faire…"

L’idée n’est pas saugrenue pour le bourgmestre, mais il pense que des zones de flou (pour l’abattoir notamment) doivent d’abord être levées.