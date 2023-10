Ce dossier s’inscrit dans le cadre plus large de l’appel à projets "BiodiverCité".

"La subvention “BiodiverCité” rassemble en un seul outil les demandes qui étaient préalablement portées par les subventions de la “Semaine de l’arbre”, du “Plan Maya”, des “Plans communaux de Développement de la Nature (PCDN)”, et des “Cimetières Nature” avec une adaptation globale des postes éligibles" indique le collège communal.

"Le dossier “BiodiverCité 2022” de la Ville d’Ath comprenait notamment les fiches-actions “Pose de nichoirs à chouettes chevêches” et “Pose de nichoirs pour hirondelles des fenêtres”. Lorsque la commune n’est pas propriétaire du terrain, bâtiment ou de l’ouvrage sur lequel elle souhaite réaliser des projets d’aménagements, la commune doit signer une convention de gestion de longue durée (15 ans) avec le propriétaire."

"Afin de pouvoir concrétiser ces deux fiches actions concernant l’installation de nichoirs dans des propriétés ou sur des bâtiments ou ouvrages privés et obtenir les subsides s’y référant, des conventions doivent donc être signées et transmises au SPW Direction de la Nature et des Espaces verts."

"Le modèle de convention visant des aménagements pour la faune en vue de la réalisation d’un projet"BiodiverCité", transmis par le SPW pourra notamment être utilisé pour l’installation de nichoirs en faveur des chouettes, hirondelles, martinets ou autres aménagements en faveur de la faune."

La Ligne 81

Si Laurent Delvaux (Écolo) est évidemment heureux de tel point, Bruno Montanari (Liste Athoise) adopte un ton davantage ironique. "Trois kilomètres de biodiversité ont été détruits suite à l’aménagement du RAVeL" dit-il d’un ton amer en évoquant l’aménagement de l’ancienne ligne 81 entre Irchonwelz et Ormeignies. "C’est très bien de saupoudrer avec des nichoirs chez les particuliers, mais combien de nichoirs ont-ils été détruits là-bas ? On a élagué sur cinq mètres pour un chemin de deux mètres… Vous avez bétonné 60 ares de terrains, vous allez envoyer dans la nature 5 400 000 litres d’eau… Il ne faut pas mettre la paille et la poutre derrière…"

L’échevin en charge de l’Environnement et de la mobilité douce, Ronny Balcaen (Écolo), rejette les accusations. "Sur deux tiers de ce préRAVeL, on utilise des chemins de remembrement. Sur la première partie, il y avait déjà une habitude d’abattage d’arbres. Nous avons même trouvé des déchets d’amiante et des conteneurs. Mais effectivement, nous avons touché aux arbres."

La Bosse Pieman

Marc Duvivier (Liste Athoise) évoque de son côté le site de la Bosse Pieman à Arbre, à proximité de la ligne TGV. "Sur ces 6ha, il y a de tout… Il faudrait peut-être contacter la SNCB afin de poser des éléments là-bas…"

L’échevin Ronny Balcaen précise que des contacts ont été établis avec la SNCB pour une éventuelle mise en valeur du site. "Mais c’est assez compliqué, notamment à cause de la présence d’une plante invasive difficile à gérer et c’est du ressort de la SNCB…"