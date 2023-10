"La démocratie est bafouée" dénonce la Liste Athoise à Ath

Mardi soir, Pascale Nouls et la Liste Athoise (LA) ont transmis un communiqué rageur pour dénoncer l’incident.

"Le conseil communal d’Ath est connu pour ses échanges parfois tumultueux sur des sujets qui préoccupent au premier plan l’entité d’Ath" indique le texte de LA, avant d’énumérer une série de sujets qui fâchent le groupe ( "absence d’action", "manque d’écoute", "suppression d’écoles", etc.).

"L’autre élément qui caractérise les échanges entre majorité et opposition, c’est l’attitude quasi systématique de son président de séance à monopoliser la parole de la majorité et à considérer d’un air dédaigneux et méprisant les conseillers de l’opposition…"

"M. Bruno Lefebvre a à nouveau franchi un pas qui pourrait aggraver les tensions au sein du conseil communal: il a tout simplement supprimé en direct quatre questions d’actualité de la LA." Ces questions portaient sur l’éclairage public, la rentrée scolaire, la "planification" des travaux à Irchonwelz et des "problèmes de sécurité" à Rebaix.

"Il aurait très bien pu interroger la cheffe de file de l’opposition les jours précédents, vu le délai, en demandant des précisions, mais il s’en est bien gardé pour espérer briller lors du conseil communal. Nous nous inquiétons dès lors fortement sur l’intégrité du président de séance, sensé être au-dessus de la mêlée pour défendre les intérêts de tous les Athois. […] La suppression de ces questions ne témoignerait-elle pas d’une réticence profonde de la majorité à apporter des réponses ? Ou de sa propension à considérer systématiquement les dossiers sensibles comme peu valorisants ?" […]

"Museler à nouveau les conseillers de l’opposition pour qu’ils ne puissent pas dénoncer les points faibles de la mandature relève non seulement d’un abus d’autorité, d’un manque de respect et d’éducation de la part du président de séance qui est à la fois juge et partie. Cela peut s’apparenter aux conduites totalitaires de certains régimes !"

La Liste Athoise annonce une "réunion d’évaluation" pour décider d’éventuelles suites administratives. "La démocratie a été bafouée" conclut le groupe.