On va accélérer l’installation des PAV à Ath

Christophe Degand, échevin en charge de la propreté publique (MR), en convient. "Effectivement, il y a des personnes pour lesquelles ce sera compliqué" glisse-t-il. "Mais de là à envisager un report, ce n’est pas vraiment une bonne idée" résume-t-il en substance.

"Nous sommes bien conscients que ce changement de comportement prendra un certain temps d’adaptation mais les enjeux financiers et environnementaux sont de première importance."

Le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS) note aussi que la population sera particulièrement informée et sensibilisée.

Directive européenne

"L’interdiction trouve son origine dans une directive européenne du 30 mai 2018: “les États membres veillent à ce qu’au plus tard le 31 décembre 2023, les biodéchets soient soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d’autres types de déchets”."

Cette directive a été transposée dans un décret, au printemps dernier.

"Actuellement, les tonnes de déchets organiques non triés sont incinérées et produisent d’importants rejets de CO2" explique Christophe Degand. "Au moins 30 à 40% de ces déchets pourraient désormais être transformés en engrais via le compostage ou en énergie renouvelable via la biométhanisation. Nous allons ainsi transformer des déchets en ressources."

"Dans la zone IPALLE, le choix a été fait de récolter les déchets organiques via un réseau de points d’apport volontaires et de recyparcs" poursuit l’échevin. "Mais aussi d’encourager davantage le compostage à domicile et le compostage de quartier qui permettent d’obtenir un engrais naturel et d’éviter les déplacements vers les PAV ou les recyparcs"

420 000 € pour de nouveaux points d’apport

Il précise que 420.000 € sont budgétés pour installer de nouveaux points d’apport volontaire (PAV) à Ath.

"Nous allons accélérer le déploiement des PAV sur l’ensemble de l’entité afin de desservir chaque village. Selon notre planning concerté avec IPALLE, ce déploiement devrait être finalisé pour avril 2024."

"Outre ces investissements communaux, nos prescriptions urbanistiques imposent désormais l’installation de PAV pour les nouveaux projets immobiliers."

Il cite ainsi des projets à Moulbaix (rue du Pont), Arbre (rue Mazzette), Ath (rue des Sports, Quartier des Haleurs, rue du Gazomètre, quartier de la gare avec la future plateforme TEC), Meslin-l’Évêque (rue des Criquets),

Il assure également que des villages ou hameaux comme Autreppe (Ormeignies), Villers-Saint-Amand, Villers-Notre-Dame, Houtaing, Lanquesaint et Gibecq "seront bien desservis".

"Nous avons opté pour cette solution sachant que les seuls déchets organiques coûtent 8 €/an/habitant, soit 240.000 € par an pour nos 30.000 citoyens. Vu le coût vérité, une collecte en porte-à-porte aurait provoqué une hausse des taxes immondices."