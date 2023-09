"Les chantiers de l’intercommunale Ipalle ont pour but d’améliorer notre environnement et de préserver la qualité de nos ressources en eau" indiquent les autorités communales qui communiquent vers les riverains.

"Le projet d’égouttage vise à acheminer efficacement les eaux usées de plus de 5600 habitants vers la station d’épuration d’Ath. Cette démarche a pour objectif de mettre un terme au rejet de ces eaux usées dans la Dendre, préservant ainsi la pureté de notre rivière et la santé de notre écosystème local."

"À cela, sont venues s’ajouter les interventions d’Infrabel sur le réseau ferroviaire. Réalisées au pire moment en termes de dates et déviations déjà en cours pour le village, elles ne nous laissent que très peu, pour ne pas dire aucune latitude en termes de planning (à l’instar du village de Rebaix qui a connu la fermeture de son passage à niveau le week-end de sa ducasse malgré notre insistance auprès d’Infrabel)."

"Nous comprenons que les travaux, et la coordination entre les différents intervenants, ont pu susciter certaines préoccupations en raison de leur durée et des perturbations qu’ils ont pu engendrer. Cependant, nous pouvons enfin commencer à nous réjouir des réouvertures de voiries qui ont débuté ce mercredi 27 septembre, et dont voici le planning prévisionnel fourni par les entreprises sous réserves des conditions météorologiques."

Ce planning est le suivant.

Passage à niveau de la place de Trazegnies: l’intervention a été annulée.

La ruelle Gros Pierre et le Vieux Chemin de Tournai ont été rouverts ce récent mercredi.

Passage à niveau de la rue Henri Ducarmois: la réouverture est programmée le 16 octobre.

Rue des Cureurs: la réouverture est programmée la semaine du 23 octobre.

Carrefour des rues du Castel et Bonne Fortune: la réouverture est programmée la semaine du 23 octobre.

Carrefour des rues Pont Mouchon, Bonne Fortune: la réouverture est programmée la semaine du 20 novembre.

Éclairage

Par ailleurs, selon la Ville, l’éclairage public devrait être rétabli d’ici une semaine dans le secteur du faubourg de Mons. "Le SPW nous confirme un retour imminent de l’éclairage public au Faubourg de Mons. […] L’intervention sera terminée au plus tard le vendredi 6 octobre, ce qui permettra à toutes les rues concernées de retrouver leur éclairage nocturne."