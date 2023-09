Le nouveau recyparc d'Ath s'ouvre ce mardi

Si la procédure d’obtention du permis a quelque peu patiné, les travaux de construction du nouveau recyparc d’Ath ont été menés à un rythme soutenu. Après un peu plus d’un an de travaux, la déchetterie IPALLE d’Ath a été inaugurée ce lundi et le président de l’intercommunale, Pierre Wacquier, met en évidence deux éléments: le "service à la population" et l’environnement.