Une absence visible le 30/07 à Ghislenghien

"Cinq pompiers sont décédés et un policier" a notamment rappelé Mme Nouls. "Sapeurs pompiers et policiers ont œuvré côte à côte dans ce drame. Sapeurs pompiers et policiers pleurent leurs morts et leurs blessés."

"En 2023, lors de la cérémonie commémorative, il a fallu constater l’absence du corps de police. Pas même un policier pour se souvenir de leur engagement dans cette tragédie. Même si ce moment est douloureux à gérer émotionnellement et que certains voudraient que la commémoration ne soit pas annuelle, nous devons garder un devoir de mémoire…"

"Comment expliquez-vous l’absence de représentants du corps de police ?" interroge Mme Nouls.

Le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS), précise que la Ville "n’est pas responsable" de cette absence. "La police a souhaité ne plus y participer que tous les cinq ans. Dont acte."

On sait qu’un policier athois a perdu la vie et que d’autres ont été (grièvement) blessés, le 30 juillet 2004 peu avant 9 h à Ghislenghien. Ils étaient en service suite à ce qu’on appelait depuis tôt ce matin-là, une "fuite de gaz à Ghislenghien".