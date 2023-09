Le Facteur Cheval ou le rêve d'un fou: un spectacle à voir à Ath

On le disait fou, il ne l’était pas. C’est le monde qui l’est. Plus de trente ans pour construire un palais extraordinaire, seul, avec ses outils, sa brouette et une volonté inébranlable. La plupart des gens qualifient une telle entreprise de folie, mais c’était un fou génial. Ferdinand Cheval aura la force de construire ce monument inouï à Hauterives, dans la Drôme provençale, né d’un songe et des multiples blessures de la vie.

Nadine Monfils convie le public à un récit initiatique mêlant fiction et réalité, créant ainsi une histoire hors norme qui contribue à la légende du facteur Cheval.

Le spectacle sera présenté le mardi 26 septembre à 20h au Palace à Ath.

Infos et réservations: 068 68 19 98 – billet@mcath.be – maisonculturelledath.be