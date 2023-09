Des mégots de cigarettes recyclés en isolant à Ath

En 2021, la Ville a entamé une campagne de sensibilisation à la problématique. Certains avaloirs ont été dotés de plaques estampillées "Ici commence la mer- Ne jetez rien", afin de rappeler que les mégots jetés dans les avaloirs terminent leur course dans les rivières et océans et contribuent à la détériorisation de la qualité des eaux, nappes phréatiques et des sols. D’autres avaloirs ont été "tagués" à l’aide de pochoirs indiquant: "Ici commence la mer". La Ville a également mené une campagne d’affichage, avec des bâches aux entrées du territoire, mais aussi dans les bacs à fleurs, trop souvent pris pour des cendriers. 300 cendriers de poches ont été distribués et dans le cadre du Plan local de Propreté, une soixantaine de poubelles publiques ont été dotées d’un éteignoir à cigarette (en 2022).

Enfin, quatre "mégots-vote" ont été installés sur la Grand-Place et à la gare ; ils sont aujourd’hui mis à disposition lors d’événements (comme ce week-end, aux 24 heures à pied).

La lutte se poursuit

Malgré les nombreuses initiatives et les campagnes de sensibilisation, les mégots abandonnés sur la voirie ou dans les avaloirs demeurent un fléau à Ath (comme ailleurs). "Les mauvais réflexes ont malheureusement la vie dure", regrette Christophe Degand, l’échevin de la Propreté publique et la gestion des déchats. "L’amoncellement de mégots un peu partout est un drame pour la propreté publique et un véritable fléau pour l’environnement. Ces mégots terminent soit dans les avaloirs avec les conséquences bien connues ou, s’ils sont ramassés, ils sont considérés comme tout-venant et finissent incinérés. Notre volonté était de trouver un procédé circulaire pour les dépolluer et les recycler."

Deux points d’apport volontaire spécifiques aux mégots de cigarettes ont ainsi été installés sur la Grand-Place, cela en collaboration avec l’entreprise française Tchao Mégot, qui propose une "une dépollution et un procédé de recyclage sans eau ni solvant toxique". Ces deux points d’apport volontaire sont accessibles à toute personne collectant des mégots. "Notamment aux commerces qui ont déjà installé des cendriers muraux, mais ils peuvent aussi servir de cendrier pour les fumeurs de passage."

Une fois remplis, les dispositifs d’une contenance de 25 l seront vidés grâce à des sacs isothermes spécifiques. La société Tchao Mégots viendra alors récupérer leur contenu pour le recycler, et en faire de l’isolant ou des doudounes. Un investissement de 4 000 € a été consenti pour les deux bornes et le service. Si ces nouveaux PAV remplissent leur mission, d’autres dispositifs pourraient être installés.