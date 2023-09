L’événement sportif et humain a une nouvelle fois réuni beaucoup de coureurs et spectateurs. Cette année, 79 équipes ont pris le départ des 24 heures: c’est un record !

Deux autres courses, ce dimanche

Dimanche, les organisateurs lanceront le départ des deux dernières courses: la course de 6 heures à 10h et l’heure des écoles à 10h30. Cette dernière dédiée aux élèves des écoles de l’entité a pour but de "promouvoir le sport et donner le goût de l’effort aux jeunes".