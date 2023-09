La salle de sport provinciale sort de terre à Ath

Si le projet arrive enfin à son terme, celui-ci remonte déjà à l’année 2017, où une demande de subsides auprès d’Infrasports avait reçu un avis favorable du ministre Pierre-Yves Dermagne ; un permis d’urbanisme avait été validé dans la foulée. "Il nous aura fallu trois ministres pour arriver à ce jour d’inauguration" ajoutait Serge Hustache vendredi matin. "Après la demande de subsides, le ministre Jean-Luc Crucke s’était engagé pour le financement et la mise en œuvre du projet. Et aujourd’hui, c’est le ministre Adrien Dolimont qui finalise ce beau projet."

1 500 m2 dédiés au sport

La salle est sortie de terre en avril 2021 ; les travaux de construction se sont achevés en novembre 2022. 1 500 m2 sont dédiés à la pratique sportive: "La salle est composée d’un terrain de basket, de deux terrains de volley et de quatre terrains de badminton, auxquels s’ajoutent de nombreux équipements et des vestiaires pour les sportifs. La salle est divisible en deux via une séparation en PVC sur enrouleur motorisé pour permettre la pratique de la danse, des sports de combat, de la gymnastique au sol et sur engins ou encore le tennis de table. "

Les abords du site ont été mis en œuvre par Hainaut Ingénierie Technique, avec l’aide des élèves de l’IPES. "Ces travaux ont permis la construction de la voirie contournant la salle, l’aménagement des places de parking en dalles pavées et ensemencées, de trottoirs en pavés de pierres bleues et d’une esplanade munie de différents appareils de fitness. " Les élèves de l’IPES du 1er degré, de 4e et 5e années, ainsi que leurs professeurs, se sont chargés de l’aménagement et des plantations.

Le bâtiment est peu énergivore. Les eaux de pluies y sont récupérées pour les sanitaires ; les matériaux acoustiques sont performants et les équipements sportifs sont à la pointe. "En 2024, le bâtiment se dotera aussi de panneaux solaires."

Aussi à la disposition des clubs de sport

La nouvelle salle de sport est mise à la disposition de l’enseignement provincial, à savoir l’IPES Ath et la Haute École Condorcet, mais pas uniquement. "La Province de Hainaut, en tant que gestionnaire et propriétaire, optimisera cette nouvelle structure en offrant la possibilité aux clubs sportifs des villes d’Ath et Chièvres d’y avoir accès en semaine et le week-end, selon des horaires définis. Le Taekwondo Club Adong d’Ath est le premier à avoir poussé les portes de la salle. " D’autres suivront sans doute.

Ce projet représente un investissement colossal de 3360000€ (équipements et abords compris), dont 60% ont été subsidiés par Infrasports (pour un montant de 1223920€). "La Province de Hainaut a assumé le solde, à quoi il a fallu ajouter les quelques augmentations de prix dues aux récents épisodes d’inflation."