Mobilité à Ath: des animations suffisent-elles vraiment?

Festival de foodtrucks

L’association des commerçants organise la 2e édition du Food and Drink festival sur la Grand-Place. 22 food trucks seront présents ; l’Italie sera à l’honneur. Diverses activités animeront la journée: à 11h30, initiation à la salsa, batchata et merengue avec l’ASA Danse. À 14h, ambiance musicale assurée par le groupe Gaspésie. À 16h, spectacle du clown "Barnabé Waouh", et à 19h30, concert de chansons italiennes par Fabrizio Zeva.

Des balades "découvertes"

Une chasse aux trésors est organisée par l’ASBL Fest Events, à la découverte des richesses de la ville, à faire à pied, à vélo ou en trottinette. Au quai Saint Jacques, le Gracq proposera une balade à vélo de 20km, gratuite, guidée et ouverte à tous. La balade permettra de découvrir les villages d’Ormeignies et de Tongres Notre-Dame et de visiter le bassin Ninie. Le retour est prévu vers 12h30 (réservations souhaitées au 0472/77 83 97).

Les Amis de la Nature organiseront également une "marche découverte", dans le centre-ville (départ au CAR).

L’ASBL Alteo invitera enfin des volontaires à participer à une marche de 5 km avec road-book.

Des stands divers

La Véloterie offrira des démonstrations de vélo "cargo", tandis que le magasin de vélos Cyclonic tiendra un stand.

La police sensibilisera le public grâce à sa voiture tonneau. Il sera également possible de rendre son deux-roues unique, grâce à un stand de gravure de vélo.

La ligue Braille tiendra également un stand où elle proposera de s’essayer aux jeux de société adaptés notamment.

Enfin, des animations de "vélos rigolos" permettront aux petits et grands de tester leur équilibre et leur habileté.

Une projection

Le mardi 19 septembre à 20h, le cinéma l’Écran et la locale du GRACQ Ath s’associent pour présenter le film: "Together we cycle". La projection sera suivie d’une rencontre-débat avec l’équipe mobilité de la Ville d’Ath et son échevin.