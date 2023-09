Les 24 heures à pied d'Ath marquées par le changement

Cette 47e édition sera ponctuée de changements: en effet, le parcours de la course des 24 et 6 heures sera sensiblement modifié. En effet, des travaux au sein de l’ITCF Renée Joffroy d’Irchonwelz ne permettent pas le passage des coureurs. "Habituellement, nous faisions une boucle au sein de l’école", ajoute Guy Toussaint. "Cette année, nous court-circuitons simplement l’endroit. Le parcours sera quelque peu raccourci à cause de ce changement de dernière minute." Mais ce raccourci devrait être (en partie) compensé par un second changement, opéré cette fois pour des questions de sécurité. Au début du circuit, sur le site de l’Esplanade, les coureurs seront invités à tourner à gauche, plutôt qu’à droite, pour longer la rue Defacqz en direction du boulevard de l’Est. Une fois le boulevard atteint, ils se dirigeront vers la rue de la Poterne, où ils seront invités à traverser la voirie pour emprunter le chemin des Cheminots (parking longeant le chemin de fer), en direction du tunnel de la gare. "Cet itinéraire nous permet d’éviter le passage pour piéton dangereux en face du tunnel", précise l’organisateur. "Grâce à ce changement, nous devrions rallonger un peu la boucle." Des mesures précises doivent encore être réalisées.

Toutes les courses relancées

Comme chaque année, les inscriptions se font un peu attendre. "Cela décolle doucement, comme d’habitude. Certains attendent la dernière minute pour connaître les conditions météo. D’autres peinent à former des équipes. Nous sommes habitués. " Les organisateurs espèrent toutefois atteindre leur chiffre record d’inscription, à savoir les 1100 personnes en 2019.

Toutes les courses sont relancées: Les 24 heures débuteront le samedi à 16h (jusqu’au dimanche 16h). La course se décline en trois versions: "classique" par équipe de quatre dès 18 ans, "open" en équipe de 5 à 8 relayeurs dès 16 ans, et en "individuel", dès 18 ans.

La course des 3 heures débutera le samedi à 16h15 (jusque 19h15). "Elle se pratique en équipe de 4, de 12 à 15 ans, sur un parcours de 3 km. "

Dimanche, de 10h à 16h, place à la course des 6 heures par 4 (dès 16 ans) ou en individuel (dès 18 ans). Enfin, l’heure des écoles sera lancée à 10h30 pour les élèves de 9 à 12 ans, sur un petit parcours de 1 km. "Cette dernière, ainsi que la course des 3 heures, a pour objectif de promouvoir le sport chez les jeunes et d’encourager les écoles à participer et à pratiquer le sport." Cette année, l’organisation de l’heure des écoles est reprise par la 220e unité scoute d’Ath (nous y reviendrons dans une autre édition).

Les inscriptions (en ligne) sont ouvertes jusqu’au 14 septembre. Plus d’infos sur le site: https ://www.24h-ath.be/