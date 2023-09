Des passionnés de Line Dance en piste à Ath

Un club de trois mois

Chacun des clubs présents s’est mis en piste sous les drapeaux des trois cercles d’Ath, Mouscron et Enghien pour une petite démonstration, avant que, tous ensemble, ils ne poursuivent l’après-midi en mode line dance . "Nous aurions pu être plus nombreux, souligne Noëlle . Quand nous avons lancé les invitations, beaucoup de cercles avaient déjà des engagements ailleurs, mais ils nous ont promis d’être avec nous la prochaine fois. Ceci dit, 117 danseurs pour une première, c’est du bonheur. D’autant que notre club n’existe que depuis trois mois. Nous l’avons créé le 2 juin de cette année et nous fonctionnons dans le cadre de la régionale Enéo de Tournai."

Le Line Dance Addict d’Enghien est un peu plus âgé. Anne Demeyst l’a fondé en plein covid. "Après avoir obtenu mon diplôme de l’Union Belge des Professeurs de Danse, j’ai commencé à donner des cours pour les personnes de 50 ans et plus, puis à Eneosportenghien et plus tard au Nautisport. Il y a trois mois, Noëlle, Franca et Pascale m’ont contactée pour que je vienne encadrer le"I Love Line Dance"d’Ath. En trois ans, nous sommes ainsi passées de trois personnes à plus d’une centaine, 60 à Ath et 80 à Enghien !"

Plus ancien encore, le Rythme and Dance Mouscron de Myriam Detremmerie, existe depuis dix ans et danse à la Maison de Jeunesse La Ruche. "Au cours d’une réunion, nous nous sommes dit, avec la responsable d’Ath, que ce serait bien d’organiser une rencontre tous ensemble. Et voilà, c’est fait autour d’un premier repas dansant. Mais ce ne sera certainement pas le dernier, c’est une certitude."

C’est à refaire…

La Frasnoise, Lucie Delcambe était également de la partie. "Nous apprécions beaucoup cette manifestation autour d’une passion partagée pour la danse. Nous travaillons dans le cadre du Conseil Consultatif des Ainés de Frasnes et c’est Orphéa Gorski de Leuze qui donne les cours. Nous serons bien sûr de la prochaine initiative de ce type."

Dans la salle aussi, Loïc Poirier, animateur Enéosport pour Mouscron, Tournai, Mons et le président régional d’Enéosport, Freddy Debue, qui coordonne le sport-loisir chez les aînés. "Il s’agit d’activités sportives qui se déroulent sans esprit de compétition. Simplement pour sortir de chez soi, aller à la rencontre des autres. La réunion d’aujourd’hui s’inscrit parfaitement dans cette démarche et c’est une belle réussite d’avoir rassemblé une bonne centaine de danseurs. C’est à refaire, évidemment !"

Infos: 0494 897 123