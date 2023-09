Une première scène avait éclaté en septembre 2020 dans la région d’Ath, où réside le désormais ex-compagnon de David. D’autres disputes ont fini en bagarre.

"On se tapait, puis il y avait des réconciliations, explique le prévenu. Je suis poursuivi pour coups mais après les faits, nous sommes encore partis deux fois en vacances ensemble" !

D’autres scènes de violence s’étaient déroulées en 2021. "J’ai appris qu’il avait quelqu’un d’autre. J’étais en totale dépression et j’ai été hospitalisé pour ça".

La présidente a du mal à comprendre le mode de fonctionnement de David: "Q uand vous avez une relation, vous tapez votre conjoint et réciproquement ? Ce n’est pas normal".

"Les sentiments, cela ne se contrôle pas"

David a tenté de s’expliquer. "Madame la présidente, les sentiments, ça ne se contrôle pas. J’étais toujours amoureux et j’espérais qu’on se remette ensemble. Je n’ai pas su contrôler mes émotions et c’est pour ça que je me suis fait soigner. Je suis toujours sous traitement".

Le prévenu nie les menaces à l’aide d’un couteau. Il reconnaît par contre avoir harcelé son ex et avoir enjambé la barrière de son domicile. "Mais je voulais juste lui parler et je ne me suis pas introduit dans sa maison".

La partie civile fait état de 26 pages de SMS et de tas de mails qui ont importuné son client. "Il subissait ce climat de tension et d’angoisse. C’était vraiment épouvantable pour lui. Il faut que cela cesse. Quant au couteau, il s’avère qu’il a bien sectionné une caisse en plastique alors que mon client se défendait. Nous réclamons un dommage moral de 7 000 €".

"Parfois, ça se termine devant les assises"

Le ministère public n’est pas d’accord avec les coups réciproques évoqués par le prévenu.

"Il y a une scène lors de laquelle monsieur était ivre. On fait état aussi de lésions au tibia dans le chef de la victime. Il y a des centaines de SMS et de mails. Il y avait quelque chose d’obsessionnel dans le chef du prévenu. Dans ce genre de relation, parfois, ça se termine devant les assises. Monsieur n’a toutefois pas d’antécédents. Je réclame 16 mois".

Le prévenu dit avoir enfin tourné la page, d’une certaine manière… "Je préfère vivre seul. Mon cœur est brisé. Je ne retomberai jamais amoureux comme ça".

Jugement le 3 octobre.