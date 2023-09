Une Ducasse d'Ath aux relents carnavalesques ?

Qui "pilote" la Ducasse ?

Depuis quelques années, divers épisodes posent peut-être davantage question sur la manière dont les autorités communales maîtrisent (et contrôlent) les festivités de la Ducasse. Nous avions déjà amorcé telle réflexion en 2021 quand il fut décidé (pas par le conseil communal !) d’organiser divers cortèges dans les faubourgs de la ville et d’y faire "déambuler" les géants traditionnels qui avaient ainsi été sortis de leur rituel. Petite parenthèse: on n’entendit pas beaucoup, par rapport à cette atteinte aux traditions, des voix qui aujourd’hui appellent au respect de "traditions" pour tout et rien.

Comment les Autorités communales doivent-elles assurer la maîtrise des festivités ? Directement (via le collège) ou indirectement (sur base d’avis d’experts ou d’une commission) ? Les festivités (et donc le cortège et ses éléments) sont-elles soumises à des normes (lesquelles ?) et quand doit-on estimer qu’elles sont dépassées le cas échéant ? Avec quelles conséquences ensuite ?

Quelle est la liberté des figurant(e)s du cortège ? Peuvent-ils exprimer des opinions, politiques par exemple ?

D’aucuns éprouvent le sentiment que le cortège de la Ducasse échappe de plus en plus régulièrement à la maîtrise des Autorités et que, finalement, les différents groupes seraient un peu "libres". Cette évolution revêtirait en quelque sorte un caractère "carnavalesque": "c’est mon géant, c’est mon char et j’en fais finalement un peu ce que je veux…"

Rythme et cohérence du cortège

À ces considérations, il faut encore ajouter le débat lié à la cohérence et au rythme du double cortège dominical. Les retards considérables enregistrés cette année (encore) donnent une image peu flatteuse du folklore athois. Goliath à 14h devant l’hôtel de ville, le "matin" ; Goliath quittant la Grand-Place à 22h, l’après-midi. Et tout au long du cortège: des écarts importants entre les groupes, d’interminables haltes. "Cela ne ressemble plus à rien" nous glissait un spectateur.

Ces dernières années, les Autorités communales ont donné le sentiment, à certains égards, de ne pas vouloir prendre directement leurs responsabilités ou de postposer des décisions peut-être difficiles. Et ce n’est sans doute pas en 2024 que la moindre note impopulaire sera apportée.

Un "simple" spectacle ?

Au-delà de la question liée à la maîtrise des festivités par les Autorités, une autre réflexion peut être formulée quant à l’évolution (inconsciente) de la Ducasse et du cortège en particulier.

Nous pouvons reprendre une question déjà formulée dans ces colonnes en 2021: la Ducasse est-elle devenue davantage un spectacle qu’une fête ritualisée vécue par la communauté athoise ?

Ce qui a été développé ci-dessus peut être répété pour cet aspect: d’aucuns donnent l’impression qu’ils veulent davantage se donner en spectacle que vivre des gestes ritualisés dont ils sont les dépositaires.

Le placement, de plus en plus important, de barrières nadar accentue un peu plus cette impression et cela même si on peut appréhender des préoccupations sécuritaires.

Ces quelques interrogations (et il y en a d’autres) ne doivent pas apparaître comme des jugements péremptoires.

Mais elles ont leur place, à notre sens, dans le flot des discussions passionnelles autour de cette vieille dame qu’est la fête de la dédicace de l’église Saint-Julien.