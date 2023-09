Mme Nouls réagit après une prise de position du MR par rapport au débat autour du Sauvage/Diable à la Ducasse, après un épisode survenu à la fin du cortège dimanche dernier. "La Ducasse, enjeu politique ?" interroge-t-elle.

"Après une interview télévisée biaisée d’un membre Écolo de la commission citoyenne du Folklore, après un article de presse inconvenant d’un conseiller MR athois et un bourgmestre qui surfe sur la vague avec la Barque Napolitaine, les Athois ne savent plus en qui avoir confiance" indique-t-elle en évoquant son "grand étonnement" par rapport au communiqué du MR. "Celui-ci intervient à nouveau dans le débat relatif à la problématique du Sauvage/Diable avec des commentaires et des jugements qui me semblent inappropriés !"

"C’est surtout en tant que citoyenne que j’interviens pour rappeler à toutes ces instances politiques que la Ducasse d’Ath est le moment d’une trêve politique ; que le folklore athois est un sujet sensible. Le folklore appartient aux Athois et uniquement aux Athois ! Les groupements politiques n’ont donc pas à juger la mise en scène du Sauvage/Diable lors du cortège du dimanche soir ! À chacun sa place ! Nous avons tous une opinion ; parfois divergente au sein d’un même groupe politique… C’est cela la richesse des échanges humains. Nous vivons en démocratie ; nous devons nous ranger derrière l’avis de la commission du folklore instaurée par la Ville. Par ailleurs, je trouve vexant de considérer les acteurs du folklore comme de simples personnes qui “jouent” uniquement un rôle pour remplir le cahier des charges qu’on leur a attribué. Pour faire vivre un géant, un groupe ou un char, il faut être “habité” par des convictions, l’âme des ancêtres et vouloir perpétuer des traditions séculaires !"

"Soutenons plutôt les porteurs et les acteurs de la Ducasse d’Ath, sans qui celle-ci n’existerait pas. Pour ma part, je pense que le cru de la Ducasse 2023 est d’excellente facture et restera dans les annales."