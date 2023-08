"Les travaux consistent en la pose d’un égout afin d’acheminer les eaux usées vers les égouts existants de la rue Henri Ducarmois" lit-on dans le dossier. "Cet égout sera posé sur plusieurs parcelles cadastrales. Les égouts seront posés gravitairement et reprendront via des déversoirs d’orage les eaux usées des divers égouts se rejetant actuellement dans des fossés passant sous les voies de chemin de fer et rejoignant in fine la Dendre Occidentale. Le long de cet égout seront placées des chambres de visite afin qu’on puisse contrôler en tout temps que l’égout fonctionne de manière optimale."

"Le but du projet est de poser un égouttage dans les terrains traversés, tout en ne changeant rien à la situation existante des terrains après travaux. […] Le terrain sera remis en son état pristin après travaux. Il n’y aura pas de rehaussement ou d’abaissement du terrain."

Il est aussi précisé que des taques étanches et boulonnées ont été prévues pour les chambres de visite sur le réseau des eaux usées, afin d’éviter des "infiltrations": "il ne serait pas bon pour l’assainissement que trop d’eau de surface ruisselle dans le réseau car elle diluerait les eaux usées, ce qui serait moins bon pour la station d’épuration."

Communication avec les riverains et exploitants agricoles

"Le planning n’est pas déterminé à ce jour car celui-ci s’avère difficile à prévoir et dépend de nombreux facteurs indépendants de la volonté du maître de l’ouvrage (obtention du permis, durée de négociation des emprises, imprévus pouvant survenir,…)" indique-t-on également dans une note complémentaire. "Les exploitants agricoles, comme les autres riverains dont le terrain sera traversé par le projet seront contactés par le comité d’acquisition lors de la négociation des emprises. Par la suite, l’entrepreneur sera tenu de les prévenir à l’avance du moment du démarrage du chantier. Il est donc préférable de ne pas communiquer un planning prévisionnel pour le moment car celui-ci pourrait au final s’avérer erroné. Ce n’est pas pour cela qu’une communication n’est pas établie durant les différentes démarches. Les travaux seront planifiés et réalisés en concertation avec les exploitants des parcelles agricoles concernées, le calendrier des cultures sera respecté, les parcelles cultivées et leurs abords seront remis en pristin état (clôtures, voiries d’accès, remises en état ; respect du relief initial, réensemencement, etc.)."

L’enquête publique est ouverte jusqu’au 30 août.