Ath: "L’évolution du Sauvage aura lieu"

Ce lundi à 13h, Maisson Baudelet se présente donc devant la presse, flanqué de quelques marins et en présence des autorités communales, le bourgmestre Bruno Lefebvre en tête pour une séance de mise au point, après un premier message diffusé via les réseaux dits "sociaux" durant la matinée afin d’affirmer sa volonté de changement (de sauvage à diable), y compris dans l’apparence.

Le controversé figurant "principal" de la Barque des pêcheurs napolitains, dans le cortège de la Ducasse d’Ath, doit évoluer vers un personnage fantastique. Ainsi en a décidé une commission citoyenne du folklore voilà quelques mois, afin d’échapper aux accusations de "blackface" (ce qui a causé le retrait de la Ducasse de la liste représentative de l’Unesco du patrimoine immatériel).

L’évolution "définitive" du personnage doit intervenir en 2024, mais une évolution avait été annoncée pour l’édition 2023, au terme du cortège.

Dimanche soir, la scène a cependant surpris les observateurs car le figurant a "récupéré" un anneau nasal (délaissé au départ du cortège) et n’a que très légèrement entamé une modification de couleur (un peu de rouge sous les yeux). Et cela alors que la foule hurlait "merci Sauvage !".

Le Sauvage voudrait-il rester "sauvage", et non devenir "Diable" ? "Il y a eu une incompréhension" explique Maisson Baudelet, qui endosse ce rôle. "Nous voulions poser un geste, et ce geste de transition, nous l’avons posé au niveau des yeux. Mais nous n’avons pas obtenu le résultat souhaité. Il y a eu un problème à cause de la transpiration notamment. On a aussi dû retirer le maquillage noir autour des yeux, mais le rouge n’était pas assez puissant. La luminosité n’a pas joué non plus en notre faveur."

"Il n’y avait rien de négatif par rapport au fumigène, rouge d’ailleurs pour symboliser aussi le changement, que j’ai jeté. Cela fait partie du rôle."

"Ce lundi, j’apparais bien comme j’aurais dû me montrer la veille. Maintenant, la commission citoyenne doit encore finaliser son travail ; il faudra cependant faire cela à tête reposée ensemble, et éviter tout problème logistique."

"Ce n’est que plus tard, dimanche, après avoir perçu le retour dans les médias, que nous avons compris que les gens n’avaient pas compris notre geste. Nous aurions voulu éviter cette nouvelle polémique…"

Le Diable avait aussi retrouvé un anneau nasal, dimanche (mais pas lundi). C’est peut-être l’élément qui a semé le plus le trouble. L’explication ? Il devrait être un bijou plutôt qu’un signe de soumission. "Mais il faut encore trouver un équilibre entre tradition, folklore, ouverture d’esprit et image que l’on renvoie…"

La commission du folklore (mais on le savait) devra jouer dans les nuances pour finaliser la physionomie définitive du Diable de la Barque.