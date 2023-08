La Grosse cloche a retenti: la Ducasse d’Ath est lancée !

En haut du clocher, c’est Claude qui est à la manœuvre. À midi pile, lui et une cinquantaine de chanceux massés dans la tour feront retentir la grosse cloche. S’il affirme que "c’est sa dernière année", plusieurs personnes dans le groupe lui rétorquent aussitôt qu’il "dit ça chaque année", avant de lancer un "merci Claude, merci Claude, merci Claude !" signe de l’affection qui lui est portée. Ça se taquine, ça plaisante, mais personne ne perd l’heure de vue.

Ferveur

Quand, enfin, plusieurs personnes s’écrient que le temps est venu, la ferveur s’empare du groupe. La grosse cloche sonne et la foule rugit: la Ducasse est officiellement lancée. Au pied de l’église aussi, les Athois sont en liesse. "Chaque année, c’est la même émotion", raconte Élise. "C’est un immanquable de la Ducasse."

Si l’événement rameute évidemment des habitués, d’autres découvrent cette tradition. C’est le cas de Paul, Bruxellois, qui entend pour la première fois la cloche de Saint-Julien résonner. "C’est vraiment impressionnant", décrit-il. "Quand les gens descendent de la tour, on peut voir à quel point ils sont fiers. Et c’est la même chose sur le parvis, on sentait que les gens trépignaient d’impatience. C’est incroyable."

Les Athois n’ont pas le temps de se remettre de leurs émotions. Cet après-midi, ils célébreront le mariage du couple Goliath avant d’assister au combat entre le berger David et le géant. Et même si l’issue de ce dernier revêt une importance particulière dans le cœur des habitants, la fête est déjà bel et bien lancée.