Un "salut au drapeau" hautement symbolique pour cette fanfare, à la Ducasse d'Ath

David De Roy, musicien au sein de l’Union Saint-Martin et spécialiste de l’histoire des fanfares athoises, rappelle l’importance et les symboliques de ce rite propre à la fanfare communale.

Un modèle des musiques militaires

La première signification de ce "salut au drapeau" rend compte en quelque sorte d’une certaine filiation de la fanfare à l’égard du modèle des musiques militaires.

"On a pu constater que nos fanfares locales se sont inspirées dans leur création et dans leur évolution du modèle des musiques militaires", expose David De Roy. "Ce rite rappelle une pratique qui était assez courante dans les compagnies et musiques militaires qui avaient leur propre “salut au drapeau”. Celui-ci était une forme de respect à la compagnie au travers de son insigne le plus visible et le plus fort, qui est l’étendard puisque celui-ci porte généralement toutes les marques de la compagnie. À travers le “salut au drapeau”, les membres des fanfares expriment ainsi leur respect à l’étendard qui personnifie leur société", commente David De Roy.

Une prise en charge symbolique

Dans le cadre de la Ducasse d’Ath plus spécialement, ce "salut au drapeau" revêt une signification plus particulière, le samedi de la Ducasse, quelques minutes avant 15h.

Interprété par l’Union Saint-Martin devant l’hôtel de ville, juste avant le départ pour le mariage, il solennise la prise en charge des époux Monsieur et Madame Goliath et de l’autorité communale, par la fanfare communale.

"Cette idée de prise en charge est très ancienne puisqu’on en trouve déjà la trace en 1844 sur le calendrier de l’Écho de la Dendre, qui illustre la présence de la Société philharmonique (qui était alors la musique communale athoise, avant l’Union Saint-Martin) aux côtés de Madame Goliath, un samedi de Ducasse", note David De Roy. "Cette coutume était déjà établie de ce fait avant que l’Union Saint-Martin devienne la musique communale, en 1882."

"L’étendard est la personnification de la société musicale dans sa durée et qui traverse les générations. Ce “salut au drapeau”, permet aussi de montrer que nos sociétés musicales athoises ont une identité forte et un patrimoine, dont rendent compte ces étendards", conclut David De Roy.