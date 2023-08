Agenda Wapi: la Ducasse d’Ath, la fête médiévale de Vaulx, le Park Food Truck Festival, et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end

En ce dernier week-end d’août, on ne peut passer à côté de la Ducasse d’Ath. Mais il n’y a bien évidemment pas que cela… On peut citer notamment la fête médiévale de Vaulx, le Park Food Truck Festival à Mouscron, mais aussi bien d’autres événements et manifestations. Retrouvez l’agenda complet des activités organisées dans notre région, et concoctez votre propre programme.