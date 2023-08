Un long parcours

C’est aussi l’aboutissement de toute une vie consacrée à la musique et aux percussions. Le point de départ, ce sont des cours de salsa à Tournai. "Nous étions accompagnés par un groupe de percussions qui allait devenir le célèbre Zebatuca. Je les ai rejoints et l’aventure a commencé. C’était dans les années 2005-2006. Les stages sont nécessaires pour évoluer. Il faut étudier les instruments africains, aux sonorités très particulières, le krin, le dum… Rejoindre des ensembles cubains et surtout brésiliens pour s’imprégner de leur savoir-faire. La samba, la batucada, c’est essentiel au niveau de la rythmique et du mouvement. Sur Ath, il y avait Diogène au CAR."

"À un moment c’était trop pour moi et je me suis concentré sur un seul groupe à Bruxelles. Et puis, il y a quatre ans, fatigué de toujours répéter les mêmes choses, je me suis lancé un défi et, avec quelques amis d’Ath, nous avons participé à un festival à Bruxelles. Nous étions une dizaine et c’était bien. Nous avons continué et, dans la foulée, le Urban Dub est né."

Un groupe tout neuf, mais qui connaît un franc succès puisqu’il est passé, cette année, par Péruwelz, Bonsecours, Ligne, Ellezelles, Leuze (-en-Folie), Ath (Sortilèges, chez Poupoune). Ce vendredi soir, on les retrouvera sur l’Esplanade.

"Kid club" pour la ducasse

Le Urban Dub, ce sont dix filles et trois hommes, "structurés en trois rangées, une pour les basses, la seconde pour les mediums et une troisième pour les aigus".

"On répète le lundi et tout est basé sur la mémoire. Les morceaux sont construits au départ d’une idée qui me passe par la tête. J’établis une ligne de base qui va s’enrichir. Si c’est bien, j’enregistre et ça évolue. C’est un vrai labo ! Et pour que ça reste un plaisir, on change régulièrement les chorégraphies."

Le répertoire du groupe comporte des titres qui ont une résonance étrange et ludique comme Pandaro Box, Eddi Merckx, Ravi-o-Mako, Boumchi, Remix toast. "Quant à Kid Club , il a été spécialement conçu pour ce vendredi. Huit semaines de travail pour un morceau de 6 minutes 30, qui s’inspire d’un style “tambours de ducasse”." À apprécier sans modération ce vendredi soir dès 19 h.