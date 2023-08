Laurent Elius et Thomas Barez feront virevolter Madame Goliath ce dimanche à Ath

Laurent Elius (le frère de Christophe, porteur de Samson !) porte le géant Tirant l’Ancien depuis 27 ans ; il était d’ailleurs devenu chef porteur voilà 10 ans, où il a succédé à son papa. Ce dernier portait aussi Madame Goliath le lundi ; c’est pour suivre la tradition familiale que Laurent Elius a présenté sa candidature pour porter Madame à son tour en 2016. "L’idée de porter Madame Goliath m’a traversé l’esprit au décès de papa, en 2015 ", raconte Laurent. "Papa a toujours adoré Madame, qui était sa géante de cœur. À son décès, j’ai voulu lui rendre hommage en intégrant moi aussi le groupe des porteurs du lundi." En 2017, année durant laquelle Laurent a commencé à faire virevolter Madame, le lundi de Ducasse, il n’avait alors jamais nourri l’espoir de faire officiellement partie du noyau du dimanche. "Je n’y ai jamais vraiment pensé. C’est lorsque David Depotre, le chef porteur, m’a convié à une réunion que j’y ai songé." À cette réunion, Laurent et Thomas étaient les seuls conviés. "Après nous avoir d’abord menés en bateau, il nous a offert notre écusson et nous a annoncé que l’on intégrerait cette année le groupe des porteurs du dimanche. C’était le coup de massue pour moi ; comme si Madame m’était tombée sur les épaules. Je n’y étais pas préparé. Il m’a fallu plusieurs jours pour réaliser." Aujourd’hui, l’émotion est à son comble et l’envie bien présente: "je ne suis pas particulièrement stressé: j’ai surtout très envie d’y être. Je me dis que l’on doit vraiment en profiter, car cela va passer très vite."

Le porteur a dû quitter le groupe de Tirant, "car quand on porte Madame, on n’est pas autorisé à porter un autre géant". Il a donc dû renoncer à son rôle de chef porteur ; il sera remplacé par deux personnes: Damien Flamand qui s’occupera de l’aspect administratif et Michael Delmotte qui gérera les porteurs.

"Un rêve"

Thomas Barez est quant à lui arrivé dans le monde des géants par hasard. "Je ne suis pas issu d’une famille de porteurs", explique-t-il. "C’est arrivé comme ça. J’ai commencé par porter le blot durant trois ans et depuis 2018, je porte Madame Goliath le lundi." Le jeune homme porte en parallèle les géants de Maffle durant l’année.

Thomas a également accueilli l’annonce de David Depotre avec énormément de surprise. "J’espérais depuis toujours pouvoir intégrer le groupe du dimanche. C’était un objectif, voire un rêve, mais je ne m’attendais pas à ce que cela arrive cette année. L’annonce a en effet été faite très tardivement et il y avait déjà eu deux nouvelles entrées l’an dernier (cf. Antoine Dauvillée et Noa Depotre). Rien ne laissait présager que le groupe s’agrandirait encore cette année."

À quelques jours de monter dans l’arène, l’appréhension envahit le porteur qui craint "ne pas pouvoir assumer les danses ". "Même si je porte toute l’année, cela reste une épreuve physique. Heureusement, nous sommes comme une grande famille au sein du groupe et nous savons que nous pouvons compter les uns sur les autres."