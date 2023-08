Plus de 500 policiers seront mobilisés pour la Ducasse d'Ath

L’an dernier, ils étaient 444 policiers au total à assurer la bonne marche de la Ducasse. Les effectifs, cette année, ont encore été renforcés.

"Nous serons cette fois 521, confirme le premier commissaire divisionnaire et chefs de corps de la zone de police d’Ath, Frédéric Pettiaux. Des gens de chez nous, mais aussi des effectifs fournis par d’autres zones de police, du Hainaut principalement, ainsi que de la police fédérale. Francorchamps ne se déroule pas en même temps cette année, ce qui facilite les choses en termes d’effectifs mobilisables. Nous aurons aussi des cavaliers, pour des patrouilles préventives. Les parkings seront gérés quant à eux par une société de gardiennage ayant remporté le marché."

Si des personnes sont mal stationnées, la police ne chipote pas. "La dépanneuse est appelée. Une année, on a eu quelqu’un qui s’était garé devant le poste médical avancé. À propos du stationnement, on doit avoir une base légale, à savoir une ordonnance de police. Et cette ordonnance est mobile. Elle s’applique sur le parcours du cortège et bouge donc avec lui."

Les différents ponts seront tenus par la police avec la mise en place de barrages filtrants pour les véhicules. Les piétons, eux, pourront toujours passer même si la circulation des véhicules est interdite. "Nous maintenons l’utilisation de bacs pour faire face aux tentatives d’intrusion illicite avec un engin motorisé", ajoute le chef de corps.

Fouilles de sécurité

La police doit être mise au courant des itinéraires des différents groupes. Avec le temps, elle les connaît même très bien. "Depuis les événements de Strépy survenus l’an dernier, le système d’escorte est demandé à tous les organisateurs d’événements, tout au long de l’année, avec un véhicule non seulement derrière le groupe mais également devant."

Les récents faits tragiques survenus lors du chapiteau de Péronnes ou à la ducasse d’Isières incitent la police à la plus grande vigilance, mais le renforcement des effectifs n’est pas directement lié à ces phénomènes de violence. "On sait que les bandes criminelles de motards nous posent problème, indique le commissaire Pettiaux. Ces personnes sont présentes à la Ducasse. On sait où. La soirée de vendredi est à cet égard la plus sensible."

En la matière, à Ath, c’est tolérance zéro. Tout est fait pour empêcher de telles bandes de s’installer dans l’entité.

Au niveau de la menace terroriste, des fouilles de sécurité sont prévues . "On reste en Ocam 2."