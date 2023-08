Ducasse d'Ath: sept timbres pour sept géants

Après Madame en 2015, Ambiorix en 2016, Victoire en 2017, Bayard en 2018, Samson en 2019 et l’Aigle à deux têtes en 2021, c’est désormais au tour de Goliath de passer sous le coup de pastel de Christine Carles. Comme pour ses autres dessins, la dessinatrice a utilisé la technique du pastel ; "une technique très agréable à travailler".

"J’ai l’habitude de travailler sur un grand format. Un dessin me prend une grosse semaine de travail. Une fois mon dessin réalisé en format A3, je m’occupe de la mise en page. Je me rends ensuite à l’imprimerie où la carte postale est créée. Cette carte est envoyée à B-post, qui réalise ensuite le timbre. "

Chaque géant a ses particularités et ses difficultés: "L’armure de Goliath m’a donné du fil à retordre", ajoute Christine. "J’avais par ailleurs envie de lui donner un côté plus viril. Pour Victoire, c’était la couronne qui m’a semblé compliquée à reproduire, mais les tresses qui volent de Samson n’étaient pas non plus une mince affaire. Chaque géant a une particularité et des difficultés finalement. Il n’y en a pas un plus simple à réaliser qu’un autre. "

Le début d’une autre aventure ?

Avec ce dernier dessin, Christine Carles clôture son aventure philatélique. "Je peux dire que la boucle est bouclée ", confie Christine, le cœur gros. "Je dois avouer que cela me fait quand même un petit quelque chose. J’ai revu mes fidèles clients lors de la présentation de ce nouveau timbre et j’ai eu le cœur très gros. "

Mais l’aventure n’est pas totalement terminée pour la dessinatrice qui a déjà d’autres projets en tête. "Laurent Dubuisson (cf. le conservateur de la Maison des Géants) me sollicite depuis plusieurs années pour la réalisation d’un livre à colorier pour les enfants sur le thème des géants. Je pense que je vais enfin pouvoir m’y consacrer." Christine planche aussi sur une potentielle participation au concours de l’affiche de la Ducasse. "J’ai déjà réalisé l’affiche en 2014, mais il n’y avait pas de concours. Cela ne me déplairait pas de tenter ma chance l’an prochain ; on verra si l’envie y est toujours en 2024. "

Le timbre et la carte (mais aussi un feuillet collector sur demande) sont en vente au prix de 5€, dans plusieurs commerces athois, ou directement auprès de la créatrice au 0494 882278