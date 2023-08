Des nouveaux costumes pour les figurants de la Ducasse d’Ath

Première réalisation: les costumes (et tambours !) des tambours des XIX Communes. Ils ont été refaits par la firme Maghet à Bruxelles. "Rappelons qu’il y a quelques années, il n’y avait pas de tambours dans ce groupe", explique Maxime Depotte. "Le groupe était accompagné par les sonneurs de Burbant, qui ont décidé d’arrêter. Nous avons donc choisi des membres du groupe pour faire les tambours. "

Les robes des marcheuses du char de l’horticulture ont également été refaites: elles sont plus confortables, plus légères et de couleur rose vif, qui rappelle la couleur de la robe de la déesse.

La hampe du drapeau des Bleus (le bâton) a été totalement refaite par Jonathan Mansion et Caroline Malice. Cette nouvelle hampe a été sculptée dans un bloc de bois ; on y retrouve l’Aigle à deux têtes, symbole de la Ville, que l’on peut apercevoir même si l’on tourne le bâton. La tête de hampe, qui avait été endommagée l’an dernier après un coup de queue de l’Aigle, a été nettoyée et ressoudée.

Les marins de la Barque des pêcheurs napolitains arborent également de nouveaux costumes: les différences sont visibles surtout dans les détails du vêtement, avec des ancres brodées, des hameçons croisés, mais aussi des galons et une rose des vents pour le chef.

Les mousses et la cantinière de la Barque des pêcheurs ont également été rhabillés: le traditionnel pompon rouge est de retour sur le chapeau des mousses.

Enfin, la robe d’Isabelle, du char d’Albert et Isabelle, a dû être totalement refaite, car elle a été détériorée lors de la dernière Ducasse. C’est l’entreprise Maghet qui s’est chargée de la réalisation.

Sécurité sur les chars

Si Rénovation du cortège s’occupe des costumes et accessoires des figurants de la Ducasse, la Maison des Géants gère quant à elle ce qui attrait aux géants et aux chars. Plusieurs rénovations ont été entreprises cette année. La Barque des pêcheurs napolitains a fait l’objet d’une attention particulière: la restauratrice Caroline Malice a restauré les fausses vagues sur lesquelles repose la barque, mais aussi les deux toiles à l’avant du char. "Un travail a également été mené au niveau de la sécurité et la stabilité de la Barque " précise Laurent Dubuisson, le fondateur de la Maison des Géants. "Nous avons retravaillé, en collaboration avec la Forge d’Ostiches, la fixation et la solidité du mât qui semblait bouger. Le cordage qui tient ce mat a été également remplacé pour assurer une meilleure stabilité. "

Caroline Malice a également mené plusieurs travaux d’entretien de certains chars et notamment celui des neuf Provinces qui avait été accidenté l’an dernier, mais aussi celui de la Ville.

Le système de freinage des chars a également été revu, "afin de garantir la sécurité de tous ".

Ambiorix, au cœur de toutes les attentions

Comme chaque année, les têtes des géants font l’objet de restauration (surtout celle de Madame Goliath qui reçoit des coups de casques lors de ses embrassades avec M. Goliath !). Cette édition ne fait pas figure d’exception, afin que les têtes de nos géants (la partie la plus ancienne !) puissent rester en activité le plus longtemps possible.

Ambiorix a été particulièrement choyé cette année, puisque son panier a été totalement remplacé, tout comme sa jupe (ainsi que celle de l’Aigle) et sa paire de gant. "Son épée a également été remplacée: les Athois auront la surprise le jour du cortège."

D’autres réalisations sont encore en cours ; les spectateurs auront le plaisir de les découvrir lors du cortège du 4e dimanche d’août.