"Nous étions surtout là pour voir passer mon mari, Richard Baillez. À l’époque il était l’un des premiers à avoir remplacé, à la demande de Rénovation, les tracteurs par des attelages de chevaux de trait pour tirer les chars. Fernand Rivière et Jean Populaire étaient avec quatre chevaux pour le char de la Ville et Richard avec le char de la Navigation, que nous appelons “la petite barque”, avec deux chevaux."

Laurence a conduit des chevaux dès qu’elle a pu marcher. Elle a accompagné son papa dans le cortège autour de ses dix ans. De cette époque date un de ses bons souvenirs. "Je devais avoir onze, douze ans et nous venions d’atteler les chevaux pour que le cortège redémarre après le repas de midi. Les chevaux étaient prêts, mais papa était allé dire bonjour à des copains. Alors, quand le commissaire a demandé de démarrer, j’ai pris l’affilé et j’ai avancé le char toute seule. À la surprise générale."

D’un char à l’autre

"Par la suite nous avons quitté la “petite barque” pour les Pêcheurs napolitains. Simplement parce que le responsable de ce char le trouvait trop bruyant ! Il était encore tiré par deux chevaux. Et puis, un jour, un cheval du cortège s’est mis à boiter. Les responsables ont demandé de prévoir deux réserves l’année suivante, ce que nous avons fait. Mais papa trouvait que c’était un peu bête de les laisser dans la remorque toute la journée. Et c’est ainsi que les Pêcheurs napolitains sont passés à quatre chevaux. Après 2001, nous avons à nouveau changé. Claude Leleux a repris le char de la Ville et nous le char de l’Horticulture. Nous y sommes toujours. Avec mon fils Paul qui nous a rejoints à l’âge de douze ans. Mais sans papa malheureusement. Il nous a quittés l’an passé, peu avant la Ducasse."

Dimanche, Laurence et Paul conduiront quatre juments. "Luna, 7 ans, et Julie, 5 ans, toutes les deux nées, ici, à la ferme, seront devant. Derrière, Romy, 7 ans, nous a rejoints cette année et Poupette, 3 ans, est une jument noire, ce qui est assez rare. Je l’ai offerte à mon fils pour ses 18 ans, parce qu’il en rêvait depuis toujours."

Des conducteurs et des chars

Dans le cortège, on retrouve de nombreux amateurs de chevaux de trait, tous de la région. Si l’agencement de 2022 ne change pas, on verra, dans le cortège 2023, et "par ordre d’apparition", Simon et Olivier Parmentier de Mainvault à la Barque des Pêcheurs Napolitains, suivis de Laurence et Paul Baillez au char de l’Horticulture. Ensuite le char des États provinciaux emmené par Xavier Delier de Masnuy-Saint-Jean. Sylvie Vergot d’Hennuyères est une autre dame du cortège avec le char de la Navigation. Le char de l’Agriculture est sous la responsabilité de Jules Buret de Graty, l’aîné des conducteurs, et Louis-Philippe Borremans d’Horrues. Les Frères Pierre et Rémy Couvreur sont devant le char d’Albert et Isabelle. Bertrand et Jean Mauroy de Flobecq ainsi que Guy Hibo d’Ollignies gèrent le char des Neuf Provinces. Denis Laine d’Irchonwelz et Christian Hotton de Wannebecq ferment la marche des chars avec celui de la Ville.