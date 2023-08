Agenda Wapi: Archéologie expérimentale, Foire aux Artisans, la fête du Cayoteu, et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end

1.Archéologie expérimentale (Aubechies)

Spectacles, expérimentations, artisanat…, l’archéosite d’Aubechies vibrera, ce week-end, au rythme de l’archéologie expérimentale.

Ces samedi 19 et dimanche 20 août, de 14h à 20 h, quelque 200 artisans, reconstituteurs et autres archéologues embarqueront le public pour un voyage inédit à travers l’histoire.

L’occasion d’évoquer les multiples aspects de la vie des Celtes et des Gallo-Romains, au travers de nombreuses représentations et démonstrations: mariage à la mode romaine, combats de gladiateurs, campements, cuisine gauloise, jeux antiques, etc.

Tout au long du week-end, les artisans ne manqueront pas de présenter aux visiteurs leur artisanat au cœur du village préhistorique: forgeron, bronzier, potier, tisserand, vannier…

Entrée: 16 € par adulte en prévente (20 € sur place), 6 € par enfant (8 €), gratuit pour les moins de 4 ans.

2.Foire aux artisans (Hoves)

Ces 19 et 20 août, la 39e Foire aux Artisans invitera plus de 120 artisans sans compter les producteurs locaux, musiciens et artistes de rue.

La place du village de Hoves et les rues avoisinantes accueilleront, ce week-end, plus de 120 échoppes pour observer, découvrir – voire pratiquer ! – les métiers anciens et toujours actuels de tourneur et graveur (sur bois, cuivre, verre, pierre), de potier, d’artiste-peintre, de sculpteur, de confiseur, de vannier, de céramiste, de fondeur d’étain, de verrier, d’orfèvre, de maréchal-ferrant, de glacier, d’ébéniste, de forgeron, de coutelier et d’autres encore.

L’église sera le lieu d’exposition de peintres, d’artisans d’art et des dessins des élèves de David Vasilief. L’école de Hoves, elle, accueillera les œuvres du "Photo-Club Double Déclic".

Enfin, tout le week-end, des animations seront consacrées aux enfants: les jardins de la cure se mueront en village ludique avec plus de 10 châteaux gonflables, des jeux sportifs, des mascottes en peluche et des jeux en bois.

3.Les fêtes d’El Cayoteu 1900 (Lessines)

Les fêtes d’El Cayoteu 1900 se poursuivent, ce week-end, avec comme point d’orgue: le grand cortège de ce dimanche 19 août.

Depuis 1977, le quartier Saint-Roch rend hommage aux ouvriers carriers au travers de ses fêtes d’El Cayoteu 1900. Si les festivités ont déjà débuté depuis la semaine dernière, elles se poursuivent ce week-end avec, notamment, ce samedi, plusieurs concerts, à partir de 17 h: BeWhy, Sonny Bride (cover de Barry White), Johnny Flashback (cover de Johnny Hallyday), et enfin, à partir de 22 h, Dj Kesh.

Dimanche, après la "Grande bouffe du Cayoteu", place au traditionnel cortège composé de nombreux géants (9 pour le Cayoteu ainsi que des invités) et 650 figurants à 14 h. À 18 h, les géants se réuniront pour le rondeau final. Le groupe Avü animera la soirée de clôture à 20 h, avec ensuite Mr Michel (22 h 30).

À noter également, tout au long du week-end, la fête foraine qui s’étend sur la chaussée G. Richet et de nombreuses autres animations proposées au Théâtre de Verdure.

