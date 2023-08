Ducasse d’Ath: le Sauvage va commencer son évolution

Mais, au printemps dernier, la commission a décidé de se donner un peu de temps pour préciser les attributs et l’apparence (couleur) du "passager" de la Barque.

"Mais un accord a aussi été trouvé sur le fait qu’il aurait un aspect bicolore, avec du noir et du rouge" indique Laurent Dubuisson, directeur de la Maison des géants. "Il reviendra à la commission de trancher sur l’apparence définitive du personnage ; le processus est en route et il devrait aboutir pour 2024. Mais il semblait quand même bizarre qu’il ne se passe rien cette année dès l’instant notamment où le processus est amorcé et que la notion de"diable"semble acceptée. Nous avons proposé au groupe de la Barque d’envisager une évolution dès cette année, en leur laissant la maîtrise de cette évolution qui ne sera pas définitive. Il y aura donc un mouvement dès 2023 quant à l’apparence du personnage." L’Autorité communale donnera son aval à la proposition des acteurs.

Notons que le (désormais) Diable de la Barque devrait retrouver tous ses attributs cette année. Les gardera-t-il ? Ou bien y aura-t-il une évolution, chaque année, au sein du cortège, de manière aussi à participer ainsi à la nouvelle histoire autour du "personnage fantastique" ? Réponse le dimanche 27 août et ensuite dans les prochains mois.