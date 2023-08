L’étendard de la Royale Philharmonie d’Ath fraîchement restauré

C’est ainsi que depuis peu, la fanfare Royale Union Saint-Martin abrite et expose au sein de son local de musique l’étendard fraîchement restauré de la Royale Philharmonie d’Ath, "créée en 1783 par l’autorité communale", rappelle David De Roy. Le point commun de ces deux sociétés musicales est d’avoir joué – et de jouer encore pour l’Union Saint-Martin – le rôle de "musique communale". En effet, lorsque la Société philharmonique commença à s’essouffler en 1882 et ne fut plus en mesure d’assurer le rôle de "musique communale", c’est l’Union Saint-Martin qui prit le relais. La Société philharmonique continua à vivoter, fusionna avec le corps des pompiers volontaires et s’endormit au début des années 60. Toutefois, sa mémoire est ravivée depuis peu au travers de son étendard datant de 1912, à l’initiative de David De Roy, musicien au sein de l’Union Saint-Martin et spécialiste de l’histoire des fanfares athoises. "Cet étendard était orphelin de sa société mère et il y a une quinzaine d’années, nous avons constaté qu’il était à l’abandon, explique David De Roy. Plus personne ne se sentait responsable de ce patrimoine et il risquait de disparaître", affirme-il.

Un drapeau centenaire

C’est ainsi que ce vestige de l’ancienne "musique communale" fut adopté symboliquement par l’actuelle fanfare communale. "Il a été rapatrié dans un état de dégradation assez avancé à l’époque, commente David De Roy. Il a été entreposé dans le local de musique pendant un certain nombre d’années mais rien n’a été fait pour empêcher la dégradation au fil des années. Il fallait donc bien sonder un jour à une possibilité de restauration". C’est ainsi qu’avec la collaboration de l’Office de Tourisme, de la Ville d’Ath et de l’Union Saint-Martin, un chantier de restauration a été mis en place en 2021 et en 2022, en vue de son centenaire.

Une restauration minutieuse

La restauration du drapeau a été réalisée par Arlette Vermeir et Nathalie Coessens, les couturières communales. Dans un premier temps, un important travail de dépoussiérage et de nettoyage a été opéré, notamment au niveau du velours rouge du fond. Les pièces de passementerie ont été recousues et refixées à leur emplacement d’origine. Une opération minutieuse a été réalisée au niveau de la reconstitution du bouquet central, avec sa sélection d’instruments et la partition de l’air de Goliath. Tous les éléments originaux ont été maintenus, à l’exception du drapelet aux couleurs de la ville dont les soies ont été complètement remplacées. Ce chantier portait donc sur une restauration des tissus originaux tout en conservant les traces de l’histoire matérielle de l’étendard, ce qui explique que la couronne disparue mais dont il est possible de deviner l’emplacement, n’a pas été réintégrée.

Afin de garantir une présentation correcte et une conservation optimale, un encadrement-vitrine sur mesure a été réalisé par Philippe Duhaut, technicien-ébéniste de l’office de Tourisme. L’étendard est désormais exposé et mis à l’honneur dans le local de musique de l’Union Saint-Martin, situé au faubourg de Tournai. Une place lui a été toute trouvée, parmi les autres riches traces et témoins de l’histoire de la société musicale communale.

Pour en savoir plus…

David De Roy livre une étude approfondie sur les étendards des "musiques communales" athoises dans la livraison du bulletin du Cercle royal d’Histoire et d’Archéologie d’Ath et de la Région, n° 316, du mois d’avril. Cette publication est en vente à l’office du tourisme d’Ath (2, rue de Nazareth).