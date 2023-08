Moissons et intempéries: des dégâts à prévoir ?

Les intempéries qui s’abattent sur notre pays – et qui continueront de s’abattre ces prochains jours ! – laissent craindre le pire pour les agriculteurs qui avaient commencé à moissonner leurs champs. Les températures clémentes du mois de juin ont quand même permis à ceux-ci de récolter plus tôt leurs variétés dites "hâtives". Seules les tardives devront encore être moissonnées lorsque les températures le permettront. "En Hainaut, on a moissonné tout ce qu’on a pu, et parfois même plus que ce qu’on pouvait", indique Olivier Mahieu, le responsable du service d’expérimentation et d’avertissements du CARAH (Centre pour l’Agronomie et l’Agro-industrie de la Province du Hainaut). "Certains agriculteurs voyant les pluies arriver ont parfois moissonné des céréales à peine mûres, et cela jusqu’à la dernière minute. Ce qui reste sur les champs sont des variétés tardives, qui ont un cycle de végétation plus long. Ces variétés peuvent encore attendre." Pour l’instant, selon le spécialiste, l’impact des pluies sur les récoltes est maîtrisé ; le plus gros risque serait qu’il continue de pleuvoir au-delà du 15 août. "Il est vrai que les pluies et les vents peuvent provoquer d’importants dégâts sur les céréales", poursuit Olivier Mahieu. "Déjà, si les céréales tombent, elles deviennent la proie des pigeons, corneilles et autres choucas. Ça peut arriver, et ce n’est évidemment pas souhaitable. On pourrait également constater une dégradation du poids spécifique (cf. ou poids à l’hectolitre) , c’est-à-dire le nombre de kilo de blé dans un volume défini. Plus il pleut, moins il y a de kilos. La qualité du blé n’est pas forcément impactée, mais il est moins bien valorisé chez le marchant. "