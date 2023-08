Claude Borlez nous a quittés: "Il était l'une des figures d'Ath!"

La Cité de Géants a perdu l’un de ses personnages emblématiques: Claude Borlez nous a quittés ce vendredi, à l’âge de 87 ans. Claude était un amoureux de sa ville, de son folklore, et de sa ducasse. L’Athois, dont le décès est survenu quelques jours après celui de son fils Patrick, était particulièrement actif au sein de sa ville. Il menait une vie à 100 à l’heure: animateur radio à l’émission Il faut el fait d’Ath, membre de la confrérie des "Gros Bouffons", mais aussi choriste au sein des chorales "Rencontre" et Saint-Martin et membre actif de la paroisse. "Claude était actif à la paroisse de l’église Saint-Martin en soutien à son épouse Jeanine (NDLR: décédée en 2013 à l’âge de 77 ans) , qui a été sacristine durant de longues années, se souvient Pierre Cauchie, l’ancien président de la fabrique d’église. Nous apprenons cette nouvelle avec beaucoup de tristesse. Nous garderons le souvenir ému de Claude, avec sa petite mallette, qui montait les crèches à l’église pour Noël."