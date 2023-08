Chantier à la rue de Pintamont à Ath: sécurisation pour la Ducasse et travaux dès ce mercredi

Ces travaux de démolition étaient cependant interrompus avant leur terme. Notamment parce que le bureau d’expertise en stabilité associé au chantier depuis le début renonçait à poursuivre sa mission, ce qui obligeait le maître d’œuvre à en trouver un autre (ce qui fut fait début juin).

Avant de poursuivre cette démolition du n°14, ce nouvel expert en stabilité a notamment souhaité avoir des apaisements quant à la situation de l’immeuble "suivant" dans la rue, celui portant le n°12 (juste avant la ruelle Rigault).

Préciser les responsabilités

Le maître d’œuvre (la Brasserie des Légendes) a déjà dépensé pas mal d’énergie dans son projet d’investissement dans le centre-ville, avec les aléas successifs du chantier. Il a consenti des débours imprévus. Le projet ne sera pas concrétisé dans les délais escomptés. La Brasserie a un évident manque à gagner. Et la Ville aussi, à travers la Maison des géants.

"Diverses réunions ont été organisées durant plusieurs mois" explique Pierre Delcoigne, le directeur de la Brasserie des Légendes. "Elles ont réuni les différents acteurs, les experts des différentes assurances notamment. Mais ces discussions n’ont abouti à rien du tout. Nous ne sommes pas spécialisés dans le domaine de la construction, mais il importe à un moment donné de faire la lumière sur les causes précises des incidents."

Action en référé

C’est ainsi que la Brasserie des Légendes a intenté une action en référé devant le Tribunal de l’Entreprise de Tournai, en y citant les différents intervenants afin de préciser les responsabilités des uns et des autres, et de déterminer les causes des problèmes survenus (instabilité dans les immeubles portant les n°18 et n°14, de part et d’autre du bâtiment démoli dès le début du chantier).

"La juge a désigné un expert judiciaire dont les missions sont multiples: établir un état des lieux, dresser un constat clair de la situation, même en menant des sondages par exemple ; déterminer les causes des instabilités ; préciser les responsabilités des différents intervenants ; chiffrer le préjudice de la Brasserie des Légendes mais aussi de l’Office du tourisme, et en ventiler la prise en charge par les responsables ; déterminer la perte liée à la non-exploitation des lieux."

"Le 18 juillet, le dossier a été jugé complet et la procédure en référé a été acceptée." L’urgence est notamment motivée par la Ducasse qui approche à grands pas. Le chantier ouvert, avec un immeuble en ruines, pourrait en effet constituer un danger, alors que la rue de Pintamont voit affluer des milliers de personnes durant le week-end de la Ducasse.

Ducasse et sécurité

Cet élément avait été mis en évidence par la Brasserie des Légendes dans sa requête auprès du Tribunal.

La Ville (début juillet) avait sommé la Brasserie de (faire) prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. "Je vous enjoins pour le mercredi 23 août dernier délai, de retirer tout obstacle sur le trottoir ; de sécuriser l’accès à votre chantier […] ; de procéder au nettoyage de l’espace public ; compte tenu des vibrations importantes générées par le passage des chars, de prendre toutes mesures utiles afin de stabiliser les bâtiments en démolition, voire de poursuivre sans délai les opérations en cours" a notamment demandé le bourgmestre Bruno Lefebvre à la Brasserie des Légendes. En l’invitant aussi à "habiller" l’accès au chantier, pour des raisons esthétiques.

Après une première visite ce récent vendredi avec les (représentants des) différents "acteurs", et une autre ce mardi matin, l’expert judiciaire a donné le feu vert pour la poursuite des travaux de démolition. Ceux-ci devraient reprendre ce mercredi 2 août, avec notamment une surveillance quotidienne du bâtiment portant le n°12 (toujours occupé).

Pour le reste, le Tribunal de l’Entreprise devrait se prononcer sur le dossier pour le début du mois de novembre.