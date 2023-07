"J’étais à l’étranger au moment du vol et c’est un ami qui me l’a signalé samedi. J’ai contacté les voisins, qui n’ont rien entendu de particulier mais qui m’ont indiqué que samedi en matinée, le pneu n’était déjà plus là. Je suppose donc que ça s’est produit durant la nuit de vendredi à samedi."

Martin se pose tout de même des questions. "Le ou les auteurs ont agi alors que la roue en question se trouve du côté de la chaussée et non côté habitation, ce qui est donc risqué. Ils ont également enlevé les boulons, ce qui signifie que je ne peux même pas utiliser ma roue de rechange. J’ai l’impression qu’on a fait ça clairement pour m’ennuyer alors que je n’ai pourtant de soucis avec personne."

Si quelqu’un a vu quelque chose…