Bornes de recharge pour les véhicules électriques: un projet qui intéresse d'autres communes, à Ath

Le sujet a déjà fait l’objet d’interpellations au Parlement wallon, dans la mesure où on navigue dans des eaux inconnues.

La Ville d’Ath a réfléchi à une solution pérenne, suite à une demande formulée par un particulier à la rue de France. Un groupe de travail a été constitué. Et en novembre dernier, le collège communal a pris une délibération pour préciser les modalités d’installations.

"Depuis l’arrivée des véhicules électriques hybrides et autres rechargeables, les demandes de placement de bornes de recharges individuelles privées sont nombreuses" remarque le collège. "Lorsque les demandeurs possèdent un garage ou une entrée carrossable, il n’y a aucun problème et l’Administration n’intervient. Certains citoyens du centre-ville qui ne possèdent pas d’emplacement de stationnement privé peuvent solliciter le placement d’une borne de recharge sur la façade de leur domicile. Pour éviter le fleurissement de systèmes de recharge en tous genres, avec des câbles à même le sol ou aériens, constituant des problèmes de sécurité et occasionnant des troubles de stationnement sur l’espace public, une cellule composée de membres des services Mobilité, Aménagement territorial, Énergie, Techniques et Logistique fut constituée pour réguler ce qui pourrait être autorisé."

Le groupe de travail a proposé diverses conditions que le collège communal a adoptées.

La borne doit être publique (ouverte donc à tous les utilisateurs de véhicules électriques ou hybrides) ; elle doit desservir au moins deux emplacements de parking. Il ne peut y avoir de câble aérien. Le collège communal doit pouvoir valider le type de borne et le type de système de paiement. Le "propriétaire" de la borne doit souscrire une assurance ad hoc ; il est proposé de la faire protéger par une armature en acier.

Enfin, la durée de stationnement (d’un véhicule électrique en charge) est limitée à la durée maximale de stationnement dans la zone concernée.

C’est la Ville qui effectue la signalisation et le marquage au sol, choses qui ont été récemment concrétisées pour le projet de la rue de France.

Cela intéresse d’autres communes

La "solution" apportée par la Ville pourrait faire des émules. Au printemps encore, l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW), sollicitée par le Parlement wallon, remettait un avis sur le déploiement des bornes de rechargement. L’UVCW, dans un contexte de "passage massif à l’électrique", attirait l’attention sur la maîtrise de l’espace public par les communes et sur le fait que les pouvoirs locaux ne pouvaient avoir de nouvelles charges.

L’UVCW appelait la Région à se saisir de cette problématique de façon transversale et s’inquiétait aussi de la capacité des réseaux à supporter l’arrivée massive des véhicules électriques.

"Nous sommes très satisfaits de cette solution car elle répond à deux problématiques essentielles" indique le bourgmestre d’Ath, Bruno Lefebvre (PS). "Fournir des bornes électriques sur notre territoire et ainsi répondre à une demande croissante de notre population ; répondre à la demande de propriétaires qui souhaitent installer une borne chez eux mais n’ont aucun espace privé pour ce faire."

"Outre le fait que nous répondons ainsi à cette double demande, le coût d’installation de ces bornes électriques n’est pas à charge de la collectivité et l’installateur se rémunère sur la recharge qu’il refacture aux utilisateurs."

"Plusieurs communes wallonnes s’intéressent à la solution que nous avons mise en œuvre et l’UVCW également. Nos services collaborent évidemment avec plaisir…"