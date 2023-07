La Maison culturelle d'Ath a le sens de la fête

Apéro-expo et goûter-expo

Viens prendre l’apéro avant le spectacle et visiter l’expo du Palace, en compagnie de notre guide, le tout en dégustant de savoureux tapas. Réservation indispensable !" L’invitation de la Maison culturelle se renouvellera plus d’une fois. Elle s’adresse aussi au jeune public pour le"goûter-expo"(5€), dès le 3 novembre, avant la découverte de"Au pied des montagnes"(dès 6 ans), du théâtre d’ombres pour un conte philosophique. " Des ateliers parents-enfants s’ajoutent à ces rencontres, notamment à l’occasion d’une expo, ou lors de la biennale Art et Végétal, ajoute l’animatrice. Il sera possible de s’attabler et de rencontrer la dimension picturale des œuvres."

Vive effervescence

Dans la salle du Palace, toute remplie, les regards découvrent le catalogue de la nouvelle saison.

"Cette année, le fil rouge s’appelle le sens de la fête", annonce Pauline Duthoit. La programmation court sur les différents centres culturels du Pays vert: Belœil, le Pays des Collines, Silly, Leuze, Lessines, Enghien, Chièvres et Brugelette. Leurs représentants se font un plaisir de dévoiler, page après page, les propositions de théâtre, danse, chanson, impro, musique, arts de la rue… et s’adressent à différents publics. D’un spectacle surprise (Le jour où on mangera des sandwichs mous, 21 et 22 /9) à une fantaisie anti-héros (Samouraï, 05/04), d’une histoire d’amour singulière (Le facteur Cheval ou le rêve d’un fou, 26/09) au jardin de la Maison des géants (Macadam Circus, 29 et 30/05), la fête prendra une variété de couleurs.

Bien sûr, Pierre Perret (15 / 12, dernière date de sa tournée) fera le bonheur de toute une salle, Bruno Coppens jouera deux spectacles le même soir (17/05), le célèbre Casse-Noisette (03/02), technique classique et touche contemporaine, respirera la jeunesse et la joie de vivre. Et "Decameron" (Lessines, 14 / 10) se laisse emporter par l’Infini Théâtre et ses conteurs chevronnés, "Le dîner de cons" (24 et 25 / 11) viendra fêter ses vingt ans au Palace.

Demain commence aujourd’hui

Des rendez-vous culturels questionnent l’avenir, en société. Ils permettront des échanges sur différents thèmes, avec l’intervention d’experts ou d’acteurs de terrain.

Le témoignage d’un jeune Guinéen (Notre soleil, 11/01) relaiera la question de la migration. "La bombe humaine" (08/02), qui épingle le changement climatique et nos incohérences, sera précédé d’une table ronde à 18h30. "Wireless people" (13 et 14/03) interrogera les réseaux sociaux et l’image de soi. D’autres réflexions seront organisées dans le cadre d’un film ou d’une exposition.

INFO: Maison culturelle d’Ath, 068 681 999 www.maisonculturelledath.be