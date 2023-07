Un trésor commun

"Tu écriras tout cela, François, tu mettras ça en forme ?" En plus des documents sauvegardés, l’écrivain qui vit aujourd’hui à Ghoy n’a pas oublié les conversations d’écoliers, de jeunes adultes qu’ils furent tous deux. Cette enfance partagée, de 1932 à 1945, fut marquée par de mémorables événements. Si Jacques comptait quatre ans de plus que François, la jeunesse vécue à Meslin – l’Évêque demeure un trésor commun et réveillera de nombreux souvenirs chez leurs contemporains.

Dès sa naissance, Jacques Boisdenghien connaît le rythme des familles paysannes, dans une ferme qui abrite plusieurs générations en même temps. Les lourds travaux, les animaux à soigner, les veillées du dimanche, les tracas et bonheurs familiaux… Jusqu’au jour où la menace d’une nouvelle guerre ameute le pays tout entier. Son père s’engage et part, même si son statut de père de famille nombreuse ne l’y obligeait pas. "Je ne serai pas un déserteur ni un lâche", affirme-t-il. Alors que d’autres hommes et jeunes gens gagnent le front, les premiers Allemands arrivent au village. "J’avais dormi comme un sonneur et le bruit des moteurs ne m’avait même pas éveillé, alors que toutes ces manœuvres se passaient à moins de six mètres de ma chambre. Il y avait là plus de cent hommes en palabres."

La traversée de la guerre, pour ce gamin espiègle et buissonnier, permet au lecteur de vivre au plus près la réalité des habitants. Des nouvelles leur parviennent, parfois terribles, parfois rassurantes. La maman de Jacques et le frère aîné travaillent durement, aidés par de plus âgés, proches ou voisins. Le père revient "en costume militaire, sans avoir été inquiété". D’autres, dans un cercueil. Et la vie continue, à la ferme et à l’école, avec tant et tant de faits quotidiens vus par un regard d’enfant, racontés avec talent et minutie. Les Allemands emportent les cloches de l’église. Des imprimeries clandestines abreuvent la région de tracts antinazis. La faim pousse les citadins à venir chaparder ou se fournir dans les campagnes. Les secrets filent entre les lignes: "Écoute bien, m’fieu, les Allemands sont en guerre et s’ils apprenaient le genre d’activités que nous menons contre eux, nous serions tous fusillés. Ton père et ta mère y compris…"

La Résistance, l’Armée blanche, la Gestapo, les parachutistes, la traîtrise… Entre les inquiétudes fondamentales et l’insouciance de l’enfance, l’adolescent grandit, la gravité fait du chemin. Le sens des responsabilités aussi. Il ne perd rien des faits et gestes concernant sa famille élargie, le temps de guerre, la vie scolaire, les drames, les tâches à la ferme. Et le dernier militaire revient à Meslin – l’Évêque. C’est le temps de la Libération, avec ses cortèges à la fois respectueux et enjoués.

Jacques quitte l’école primaire. Il partira en pension. "Dans ma tête, j’ébauchais déjà des plans pour abréger mon exil."

"Une enfance paysanne dans la tourmente", François Noul, d’après les notes et témoignages de Jacques Boisdenghien, éd. Phare Papier, Flobecq, 15€.