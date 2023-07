Le Tapisco à Ath: un voyage gustatif au Portugal

À l’origine du projet, le bien connu Timour Malengreaux, qui voue un amour sans faille au Portugal, et Lisbonne en particulier. "C’est un pays que j’adore", explique l’Athois. "J’aime y voyager ; j’aime l’ambiance qui règne dans ce pays, et surtout sa cuisine du soleil. " Lorsqu’il a acquis le bâtiment – un ancien salon de coiffure –, il savait qu’il le transformerait en restaurant. "Et je voulais absolument proposer quelque chose de différents au public. La cuisine portugaise est apparue comme une évidence. "

Pour mener à bien son projet et offrir une cuisine de qualité, Timour Malengreaux s’est entouré de deux chefs: Patrick et André, tous les deux originaires du Portugal. Du jeudi au lundi, les cuisiniers proposent des mets portugais, "revisités et mis au goût du jour". "Nous ne proposons pas de cuisine traditionnelle", précise Timour. "Tous nos plats sont revisités, mais ils font tous écho au Portugal." La cuisine est totalement ouverte: le bar a vue sur celle-ci. "En été, nous ouvrons la grande baie vitrée: les clients installés en terrasse ont alors une vue plongeante sur la cuisine. Nos chefs n’ont rien à cacher aux clients et s’adonnent même à du show cooking lorsque l’occasion se présente." On l’aura compris, l’ambiance et la convivialité du Tapisco plongent les clients dans un voyage au cœur des cuisines du soleil.

"Des produits typiques"

La carte du restaurant est divisée en trois familles: les tapas – que l’on déguste en entrée, ou en formule à partager –, les plats et les desserts. Les produits utilisés sont typiques du Portugal. Citons par exemple le poulpe, la morue, la sardine grillée, la palourde ou encore le chorizo…

Pour l’accord vin, ceux-ci proviennent immédiatement du Portugal. Grâce à une carte dessinée sur le menu, les clients peuvent découvrir les vins de chaque région du pays.

Enfin, les bières sont livrées directement par le brasseur, dans des cuves sans CO2 (visibles dans le restaurant !), ce qui offre plus de fraîcheur à la boisson et une meilleure digestion pour son consommateur.

Le Tapisco, un voyage au cœur du Portugal, à découvrir du jeudi au lundi, sans interruption l’après-midi.

Infos: Le Tapisco au 068 80 90 09.