Coprosain va investir 8,5 millions € à Ath

Les six producteurs et deux acteurs du monde économique affichaient d’emblée des ambitions à moyen terme. Ils ont manifestement frappé à diverses portes et, aujourd’hui, ils annoncent un investissement global de 8,5 millions €, avec des aides régionales de 3 millions € à travers trois appels à projets différents.

Le projet s’inscrit notamment dans le cadre du concept de "relocalisation de l’alimentation en Wallonie", un thème défendu par la ministre de la Ruralité, Céline Tellier. "Aujourd’hui, 5 pommes de terre sur 6 produites en Wallonie partent à l’exportation et 2 sacs de farine sur 3 sont, par contre, importés" constate la ministre. "C’est absurde surtout que la Wallonie est une terre de céréales. Je suis heureuse qu’au travers des projets menés, comme celui de Coprosain, cette balance puisse évoluer. Avec le Gouvernement, nous soutenons en particulier la relocalisation des fruits, légumes, protéines et céréales. Coprosain s‘inscrit pleinement dans cet objectif. Miser sur le"made in Wallonia"c’est choisir un système alimentaire capable de fournir aux citoyen.ne.s des denrées alimentaires de qualité à des prix abordables tout en favorisant l’emploi local de nos agriculteurs et maraîchers."

"Les demandes en partenaires logistiques et les créations de structures de transformation de produits locaux, sont nombreuses de la part de producteurs en Région Wallonne" souligne-t-on chez Coprosain, dont le directeur est Didier Renard.

Coprosain ambitionne deux investissements "physiques" et un "ajustement" disons "philosophique".

* La création d’un centre de logistique permettant la réception des produits, le stockage, la préparation des commandes et la livraison des produits finis des producteurs. "La force de ce centre est que nous avons déjà un"véhicule"pour nos produits issus de nos ateliers de transformation vers nos comptoirs fermiers et vers de nombreux clients professionnels (Food Service, commerces, horeca, grossistes, collectivités,…)."

* La création de nouveaux ateliers de transformation seront mis à la disposition des filières fruits, légumes, protéines végétales et la production de plats préparés. "Par la création de ces outils, nous allons capitaliser sur leurs utilisations pour plusieurs filières. Elles permettront, par exemple, la transformation de fruits et légumes en matières premières pour la confection de plats traiteurs goûteux, la production de plats préparés équilibrés, uniquement avec des produits issus de l’agriculture et du terroir wallon, des plats de saison, la valorisation plus aisée de co-produits, la confection de recettes originales adaptées aux collectivités, etc."

* Coprosain compte "réinventer" les menus en diminuant la proportion de viande au profit de la protéine végétale. "L’objectif étant d’offrir des nouveaux plats à la fois savoureux, cuisinés à partir de produits régionaux, de contribuer à un équilibre alimentaire et un équilibre écologique en consommant mieux et différemment."

La société envisage aussi d’élargir sa gamme de produits estampillés "Coprosain".

"Notre projet se situe au cœur d’une région agricole avec de nombreux producteurs locaux. La logistique sera organisée avec les producteurs et d’autres infrastructures existantes de la région et ce afin d’augmenter l’efficacité et les collaborations entre acteurs du territoire."