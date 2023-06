"La Ville est propriétaire de logements qui sont actuellement inoccupés en raison de travaux confortatifs à réaliser" explique le collège communal. "L’ASBL Compagnons – APL Service Logement “A toi Mon toit” propose de prendre en gestion ces logements appartenant à la Ville."

Trois logements

Cette association répond aux conditions portant sur les organismes de logement à finalité sociale. "Elle respecte le prescrit du code wallon de l’habitation durable."

"L’APL est une ASBL agréée par le Gouvernement Wallon et qui contribue notamment à la mise en œuvre du droit à un logement décent prioritairement aux ménages en état de précarité."

"Ceci en poursuivant au moins une des missions suivantes: favoriser l’intégration sociale dans le logement par la mise à disposition de logements décents ; procurer une assistance administrative, technique ou juridique relative au logement ; mener des projets expérimentaux."

"Avec ce mandat de gestion, la Ville donne pouvoir pour gérer et administrer tant activement que passivement."

Un logement est situé à la rue de Gand. "Ce rez-de-chaussée était occupé par Maxfm. Celui-ci est actuellement composé d’une pièce de vie, d’un WC, un lavabo et un coin chaudière." L’APL effectuera des travaux avant la location.

Les deux autres logements sont situés à la Grand-Rue des Bouchers. Il s’agit de deux duplex composés de trois chambres et deux salles de bains ; ils sont inoccupés ; l’un est aussi encombré d’effets personnels de l’ancienne locataire.

Faciliter l’accès au logement

Esther Ingabire (Écolo) se réjouit de tel partenariat. "À toi mon toit effectue un travail incroyable pour la cohésion sociale. À toi mon Toit vise la mise en œuvre du droit à un logement décent pour les ménages disposant de faibles revenus via un accompagnement adapté et la mise sur pied de projets innovants. […] Le partenariat qui est ici prévu inclut un projet de Housing First qui vise l’insertion sociale des personnes sans-abri les plus fragiles (long parcours de vie en rue et problématiques de santé physique, mentale ou des assuétudes)."

"Pour ces personnes, le processus d’insertion est souvent un long parcours du combattant car il y a trop de conditions, trop d’étapes. Avec Housing First, on change la logique: le logement est la première étape et on peut y accéder sans conditions (sauf celles de tout locataire: payer le loyer et respecter le contrat de bail). Pour se maintenir en logement, l’équipe de À toi mont toit accompagnera le locataire dans tous les domaines de sa vie."

"Notre groupe souligne la qualité du partenariat poursuivi ici puisque ce patrimoine communal dont l’état actuel ne permet plus l’occupation va pouvoir être rénové grâce aux subsides dont dispose notre partenaire" souligne également Cécile Dascotte (PS). "Ce sont donc trois logements de qualité auxquelles des familles auront accès dans d’excellentes conditions."

Accueil mitigé dans la minorité

Les réactions sont moins enthousiastes sur les bancs de l’opposition. "Pourquoi faut-il multiplier les organes de gestion ?" interroge Pascale Nouls (Liste Athoise), sans pour autant remettre en cause la qualité du travail de l’APL. "Et l’Habitat du Pays vert ? Et l’Agence immobilière social ?" Elle interroge plus globalement sur la politique du logement menée à Ath, et notamment sur l’application de la charte de mixité sociale.

"Nous ne créons pas une structure supplémentaire de gestion" précise le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS). "À toi mon toit travaille à Ath depuis longtemps et il n’y a pas de volonté d’exclure l’Habitat du Pays vert. L’APL reçoit des subsides pour remettre à niveau des logements inoccupés." M. Lefebvre précise que la charte de mixité est bien d’application.

Bruno Montanari (Liste Athoise) insiste sur la multiplication des opérateurs, une situation qui peut générer des difficultés à son sens: "mettez-vous à la place de ces personnes défavorisées… Les gens n’y comprennent plus rien…"

"C’est bien pour cela que nous avons créé un guichet unique du logement au CPAS" conclut Bruno Lefebvre.