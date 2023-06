Publication: un portrait de porteurs de la Ducasse, à Ath

L’idée initiale a été lancée par Solange Schepmans, une Bruxelloise qui a découvert la Ducasse d’Ath voilà une dizaine d’années. "Et j’en suis tombée amoureuse" sourit-elle. Telle passion, on a souvent envie de la partager, de la faire connaître. Elle glisse l’idée à Pierre Peeters avec lequel elle collabore au sein des Éditions Wapica ; il en est le fondateur et il est directeur éditorial de Cultura Memoria. Il a en outre déjà réalisé deux livres d’art sur Ath.

Pour cette nouvelle publication, la volonté est de porter sur le devant de la scène les porteurs des géants et leurs proches, en allant chez eux. Une réunion rassemble les représentants des différents géants, dans un troquet athois. Le projet est sur les rails.

Durant six mois, une véritable campagne de prises de vue est menée. "Ce type de reportage est difficile car il exige la confiance des gens auxquels il faut préalablement expliquer la démarche photographique" indique Pierre Peeters. Il a déjà mené un reportage similaire voilà quarante ans dans deux quartiers de Bruxelles.

Le défi du photographe est de se faire oublier. "Il faut pouvoir passer une certaine barrière et puis ensuite, c’est une affaire de choix. C’est une démarche humaine et relationnelle extrêmement forte. La photographie noir et blanc recèle en outre une dimension humaniste, poétique, artistique."

Un témoignage. Et d’autres ensuite ?

Le livre veut être un témoignage, un travail de mémoire. "Il nous fallait saisir l’instant mémoriel 2022, comme une balise dans le temps pour conserver leur histoire, leurs visages d’aujourd’hui et des instants poétiques qui deviendront mémoire à transmettre aux générations suivantes qui tourneront les pages de ce Portrait intérieur dans dix, vingt, trente ans voire plus" écrit Pierre Peeters pour définir l’intention éditoriale.

"Cet ouvrage démontre toute l’importance et la nécessité des relations familiales au travers d’une dynamique générée par un folklore multiséculaire qui reste vivace."

Telle œuvre est construite sur base de choix. Celui, ici, de suivre les porteurs. "Les projets de faire un livre consacré aux fanfares, lieux de convivialité, de formation, d’éducation musicale ; un autre aux chars qui relatent les grands moments de notre histoire ; un autre sur les acteurs en marge des groupes sont évoqués car la Ducasse se décline en plusieurs gros volumes."

Militance

Un autre choix particulier a été effectué pour cet ouvrage. "Celui d’inclure le Sauvage a été débattu avec les porteurs" précise Pierre Peeters. "Il fallait conserver la mémoire de ce personnage qui anime le cortège depuis plus de cent ans et qui est en question dans sa forme actuelle. […] L’histoire évolue sous la pression d’idées nouvelles et de mouvements sociaux. Montrer et conserver la mémoire, cela ne revient pas à une prise de position du pour ou du contre qui reste de la conscience de chacun."

Christian Cannuyer adopte, sans surprise, un ton davantage militant à propos du "héros" de la Barque des Pêcheurs napolitains.

"Création inspirée par l’autosuffisance des Occidentaux du XIXe siècle, qui considéraient leur héritage culturel et religieux comme seul critère valable de la “civilisation”, il est devenu un personnage à ce point ludique et extravagant […] qu’il s’est mué en une sorte de caricature dénonçant nos certitudes trop hautaines."

Christian Cannuyer, qui connaît singulièrement bien les cercles (intérieurs) des porteurs, a rédigé des légendes ou des textes parfois plus longs sur les "photographies du réel", afin de les contextualiser et leur donner souvent une dimension supplémentaire. "On a déjà beaucoup écrit sur la Ducasse, mais j’essaie de glisser des informations un peu nouvelles…"

Même si d’autres publications ont évoqué depuis lors les acteurs essentiels que sont les porteurs, la participation rédactionnelle de M. Cannuyer s’inscrit finalement dans la logique de la monographie publiée en 2000 sous le titre "Les Héritiers d’Alexit" en référence au plus ancien porteur connu de Goliath (dès 1491 au moins). Aujourd’hui, un "Portrait intérieur" leur rend hommage.