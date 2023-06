Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, à 06h10, qu’un incendie s’était déclaré dans une ferme située le long de la chaussée de Tournai à Ligne. Venant des casernes de Leuze-en-Hainaut et de Rebaix, un camion-échelle, deux autopompes, deux camions-citernes et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.

"À notre arrivée sur place, la toiture de la grange était déjà embrasée. Il s’agit d’un grand bâtiment long de 60 mètres et large de 25 mètres. Fort heureusement, cette grange ne collait pas au corps de logis de la ferme qui n’a pas subi de dégâts", expliquait vers 08h30 le lieutenant Éric André, qui a dirigé l’intervention.

"La grange abritait du matériel agricole et une réserve de foin et de paille. Le bâtiment était compartimenté entre trois parties, ce qui nous a aidés. Idem pour l’approvisionnement en eau, on n’a pas rencontré de difficultés. Mais le problème c’est qu’il y avait là un semi-remorque en feu. À proximité, il y avait de l’acétylène… L’extinction nous a donné du fil à retordre et a provoqué beaucoup de fumée", précisait l’officier.

Est-ce que le feu a pris dans la paille et le foin ou par le camion ? Ce sera étudié, mais il était trop tôt pour le dire.

Les pompiers procédaient en matinée à l’évacuation et à l’étalement de la paille et le foin sur une proche prairie afin de l’éteindre. "On est maître de la situation mais le travail est conséquent. Il y a une trentaine de tonnes à évacuer. On essaie de travailler le plus rapidement possible afin d’empêcher la fumée de perturber le voisinage", indiquait encore le lieutenant. L’origine de l’incendie n’a pas encore été déterminée.