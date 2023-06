Dès lundi, le chantier au Pont du Moulin à Ath

C’est ce lundi 26 juin que vont débuter d’autres travaux dans le centre d’Ath où les rues pavées sont profondément détériorées. "L’agenda positif des rues de Pintamont et aux Gâdes, toutes deux terminées une semaine plus tôt a rendu possible avant le mois d’août, les travaux de rénovation de voirie au Pont du Moulin, dans sa portion située au niveau du carrefour entre les rues du Moulin, de Nazareth et du Marché au Lin" indique la Ville.