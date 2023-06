Une ducasse des Amis Réunis 100% ostichoise

En mode ostichois

Ce qui est remarquable, c’est l’envie d’impliquer tout le village dans la gestion de sa Ducasse.

"Les artisans de l’après-midi “Terroir et savoir-faire d’Ostiches” du samedi de 14h à 18h sont tous d’Ostiches ou de tout près, et ils seront une cinquantaine. La soirée blindtest du vendredi à 20h est animée par Leslie Rousseau qui habite à 100m de la place. La balade des véhicules anciens du samedi à 9h est conduite par Nicolas Delmée, un Ostichois pur jus. Quant à la balade des Vieux Tracteurs du dimanche à 9h, elle rassemble beaucoup de locaux et de régionaux. On ajoutera que le souper boulettes du vendredi soir et le repas campagnard du dimanche midi sont à base de produits locaux."

Trois "célébrités"

À l’église Saint-Pierre, trois célébrités locales vont être mises à l’honneur dimanche après-midi.

On découvrira "Le mot paysan", le livre de Micheline Baguet paru en juillet 2019, dont les thèmes développés sont toujours d’actualité. Georges Lizon évoquera son ouvrage "Ostiches, à la croisée des chemins, des histoires et des sobriquets", un ouvrage qui sera disponible début septembre. Et une généalogie de Prosper Quiévy réalisée par Jacques Levêque.

La vedette de la ducasse

Bien sûr la fête s’articule autour ce fameux Prosper l’Ostichois. Le petit Prosper d’antan a vu arriver en 2017 un géant, brasseur comme son modèle, Prosper Quiévy. Depuis, Prosper d’Ostiches participe à une vingtaine de sorties par an. Un groupe s’est constitué autour de Sébastien Martin, Ilona Delcubonde et Julien Leleux, qui travaille en symbiose avec les Amis Réunis.

"Le cortège du samedi après-midi réunira neuf géants. En tête, Toubak d’Herseau, Christine Glorieux de Dottignies et Micheline de Bully-les-Mines avec deux géants de Soignies accompagnés par la fanfare des Enflammés de Leuze. Ensuite Pélot et Pélette de Maffle, Eul Tacheu de Mainvault et Prosper qui danseront sur des airs de la Fanfare Saint-Denis d’Irchonwelz. Les géants d’Isières complèteront le cortège, sécurisé par les élèves de 7e année “Option Sécuritaire” d’Irchonwelz. Prosper sortira encore en fanfare, seul cette fois, pour un circuit plus intime le dimanche."

C-Calo en concert

On garde, bien sûr, les grands classiques (voir programme). Le VTT nocturne du vendredi, les géants du samedi, la marche et les brocanteurs du dimanche, en marge des grands moments gastronomiques et musicaux. Avec en point d’orgue, le concert du samedi soir, où l’on retrouvera "Calogero Tribute by C. Calo" pour une belle soirée "En apesanteur". "Rêvons"…